President Volodymyr Zelenskyj fikk stående applaus da han dukket opp på skjermen hos Riksdagen torsdag.

Zelenskyj understreker at Ukraina ikke bare kjemper for sin sikkerhet, men hele Europas sikkerhet.

Zelenskyj benytter anledningen til å minne den svenske regjeringen på at Russland ligger like i nabolaget deres, skriver VG.

– Det er bare vann som skiller dere fra deres tankegang. Allerede nå har man fra russisk side diskutert hvordan man kan okkupere Gotland fra russisk side, hvordan det kan se ut om russiske styrker hadde rykket inn, sier han.

– Jeg er beæret over at Ukrainas president ønsker å tale til Riksdagen midt i en brennende krig. Riksdagen har vedtatt unike støttetiltak for Ukraina og står fortsatt bak landets kamp for sin frihet, sa leder for den svenske nasjonalforsamlingen, Andreas Norlén, uttalte i forkant av talen.

