Ukrainske styrker skal angivelig ha tatt tilbake flere landsbyer og forsvarsstillinger rundt Kyiv og øst i landet.

I en oppdatering på Twitter skriver den britiske etterretningstjenesten at ukrainske styrker angriper og presser russiske styrker bakover, og at de ukrainske styrkene har klart å ta tilbake landsbyer og forsvarsstillinger opp til 35 kilometer øst for Kyiv.

– Ukrainske styrker vil trolig fortsette å forsøke å presse russiske styrker bakover langs den nordvestre aksen fra Kyiv mot Hostomel-flyplassen, heter det i etterretningsrapporten fredag.

– Sør i Ukraina forsøker russiske styrker fortsatt å omringe Mykolajiv mens de forsøker å rykke vestover mot Odesa. Men framgangen sinkes av logistikkutfordringer og ukrainsk motstand.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2022

