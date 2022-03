annonse

Den russiske hæren hevder at den vil konsentrere seg om å “frigjøre” Donbas-regionen øst i Ukraina, der de to separatistkontrollerte regionene ligger.

Uttalelsen kan tyde på et skifte i den russiske strategien, og at de vil sette alt inn på å ta kontroll over alle områdene som utgjør regionene Luhansk og Donetsk, skriver NTB.

Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland de to regionene som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser.

Russiskvennlige separatister tok kontroll over regionene i 2014. Siden mistet de områdene til ukrainske regjeringssoldater.

