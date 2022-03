annonse

Russland er i ferd med å gå tom for presisjonsvåpen, sier en tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet ifølge Reuters.

Russiske styrker må dermed i større og større grad gå over til såkalte dumme bomber og artilleri, som treffer mer vilkårlig, sier tjenestepersonen.

Tjenestepersoner i Pentagon sier også til Reuters at russiske raketter har en feilrate på opp til 60 prosent. Feilene kan være alt fra at utskytingen av rakettene mislykkes til at de ikke eksploderer når de lander.

Feilraten kan være én av forklaringene på hvorfor den russiske invasjonen ser ut til å gå langt saktere enn ventet.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet på annet hold.

Rapport: Ukrainske styrker driver russiske styrker bakover

Ukrainske styrker har klart å ta tilbake flere landsbyer og forsvarsstillinger øst for Kyiv, ifølge en fersk oppdatering fra britisk etterretning.

I sin daglige oppdatering skriver den britiske etterretningstjenesten at ukrainske styrker angriper og presser russiske styrker bakover, og at de ukrainske styrkene har klart å ta tilbake landsbyer og forsvarsstillinger opp til 35 kilometer øst for Kyiv.

– Ukrainske styrker vil trolig fortsette å forsøke å presse russiske styrker bakover langs den nordvestre aksen fra Kyiv mot Hostomel-flyplassen, heter det i etterretningsrapporten fredag.

– Sør i Ukraina forsøker russiske styrker fortsatt å omringe Mykolajiv mens de forsøker å rykke vestover mot Odesa. Men framgangen sinkes av logistikkutfordringer og ukrainsk motstand.

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 25. mars:

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket om håp og besluttsomhet i sin kveldstale til det ukrainske folk, én måned etter den russiske invasjonen.

– Landet vårt må gå mot fred, framover. For hver dag vi forsvarer oss, kommer vi nærmere den freden vi trenger så sterkt. Vi nærmer oss seier, vi kan ikke stanse ett eneste minutt, sa han. Zelenskyj fortalte også om samtalene tidligere på dagen med Natos og EUs ledere, som var samlet i Brussel, og om deres løfter om flere sanksjoner.

* Det internasjonale energibyrået IEA uttrykker bekymring for at byen Slavutitsj, der mange ansatte ved atomkraftverket Tsjernobyl bor, er utsatt for artilleriangrep. IEA sier at Ukraina torsdag informerte dem om at russiske styrker skyter mot ukrainske kontrollposter i byen.

* Ukraina har oppjustert listen over våpen de ber om fra USA. De sier de trenger ytterligere hundrevis av raketter til bruk mot stridsvogner og fly, ifølge CNN. I de siste dagene har de oversendt et dokument til USA der de sier at de trenger 500 Stinger-raketter mot stridsvogner og 500 Javelin-raketter mot fly hver dag.

* Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov hevder at hans styrker har «frigjort» rådhuset i den beleirede ukrainske byen Mariupol. Kadyrov la ut en video på nyhetstjenesten Telegram med et opptak som han sier er en russisk parlamentariker som snakker til dem som har inntatt rådhuset og heist det russiske flagget over bygningen. Kadyrov skriver at «ukrainske banditter» rømte fra bygningen, og at hans styrker rykker fram i de østlige delene av byen og rydder dem for styrker fra den høyreekstreme Azov-bataljonen.

* Over 3.300 mennesker er torsdag evakuert fra ukrainske byer som er under angrep, opplyser visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. De fleste av dem, rundt 2.700 mennesker, fikk reise ut av Mariupol og satte kursen mot Zaporizjzja i private kjøretøy. Imidlertid ble en kolonne med humanitære forsyninger og busser til evakuering nektet av russerne å kjøre til byen, for tredje dag på rad, sier Veresjtsjuk.

* FNs hovedforsamling fastslår i en ny resolusjon at Russland har skapt den humanitære krisen i Ukraina. Landet blir bedt om å avslutte krigen umiddelbart. Teksten ble torsdag vedtatt med støtte fra 140 land, mens 5 land stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme. De fem landene som stemte nei, var Russland, Hviterussland, Syria, Nord-Korea og Eritrea.

* USAs president Joe Biden skal fredag besøke den polske byen Rzeszow nær grensa til Ukraina, opplyser Det hvite hus. Der blir han møtt av Polens president Andrzej Duda. Byen ligger rundt 80 kilometer fra grensa, på veien mellom Lviv og Krakow, og er første stopp for hundretusener av ukrainske flyktninger som kommer til Polen.

* Australia innfører sanksjoner mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og en rekke russiske formidlere av desinformasjon. Lukasjenko, hans sønn Viktor og kone Galina er satt på sanksjonslisten på grunn av den strategiske støtten til Russland og det russiske militære, melder BBC. I tillegg er 22 russiske «propagandamakere og formidlere av desinformasjon» ilagt sanksjoner, blant dem toppledere i Russia Today, InfoRos og NewsFront.

