Havvind omtales som den nye energien, men det er stor uenigheten om en rekke ting, som for eksempel subsidier og favorisering av norske aktører.

Rasmus Hansson fra MDG er skeptisk til at leverandører av havvind skal tildeles ved auksjon. Han får støtte av Owe Ingemann Waltherzøe fra Industri- og næringspartiet (INP).

Fornybarbransjen og industrien er redd norsk havvind kan bli bygd på verft i utlandet. MDG går til kamp mot regjeringen for å sikre at norsk vind bygges i Norge.

– Det betyr at selskapet som har mest teknologisk erfaring, mest penger og er villig til å bygge for lavest mulig pris, vinner. Da vil norsk leverandørindustri bli utkonkurrert. Hadde Norge valgt samme modell på 1970-tallet, hadde amerikanske selskaper dominert den norske sokkelen, ikke Equinor, sier Hansson til Klassekampen.

Noen må ta regningen

Norsk klimastiftelse sier at havvind vil gi industrien muligheter for internasjonal vekst. Men de vil trenge gunstige statlige rammebetingelser.

– Investeringsstøtte, for eksempel fra Enova, kan ta ned det årlige subsidiebehovet, men penger til dette må også hentes et sted, skriver Norsk Klimastiftelse, og kommer så med et forslag om en «havvind-avgift».

De tror at med varig høyere strømpriser, vil subsidiekostnadene gå ned. I perioder med svært høye strømpriser, slik vi har i vinter, vil til og med flytende havvind være «in the money».

FrP er skeptisk

– Bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II er allerede i dag kommersielt og bør bygges ut uten subsidier, sier Terje Halleland til Resett.

Halleland er fraksjonsleder Energi- og miljøkomiteen i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, og sier at når regjeringen har bestemt at kraften skal gå til Norge og ikke til et mer betalingsvillig Europa, og da kan behovet for subsidier dukke opp. Det er nok noe FrP vil være veldig skeptisk til.

Ved å bruke auksjon ved tildeling vil i utgangspunktet det beste prosjektet vinne og være med på å holde kostnadene nede, men han understreker at det må selvfølgelig være prekvalifisering i forkant for å sikre seriøse aktører.

– Det er mulig å legge inn kriterier i prekvalifiseringen som kan favorisere norske aktører, og sikre at større deler av verdiskapningen vil kunne skje i Norge. Det vil også FrP være med på å kunne legge til rette for.

Dette er ikke kraft som står ferdig i morgen, skriver Trygve Hegnar i Finansavisen, hvis noen skulle tro det. Det blir kanskje havvind i Sørlig Nordsjø II i 2030, men trolig snakker vi om 2035 og han tror at det blir dyrt.

