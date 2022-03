annonse

Frp reagerer på at Norge bruker flere hundre tusen kroner på å leie et luksushus i Hollywood Hills under Oscar-uka.

– Jeg ble litt provosert da jeg leste om dette. Det er litt umusikalsk når vi nettopp er ferdig med korona, og offentlige penger er blitt brukt til å holde liv i kulturlivet, som i stor grad ligger nede med knekt nakke. Og så er det noen få som er i Hollywood på luksus. Det høres ikke bra ut, sier Frps Sigbjørn Framnes, som sitter i kulturkomiteen på Stortinget til NTB.

Den «norske» luksusvillaen han snakker om, ligger i Hollywood Hills og har spektakulær utsikt over Los Angeles. Den leies i tre dager for 312.000 kroner og brukes som base for å fremme norsk film i USA.

Totalt brukes det i underkant av én million kroner på Hollywood-prosjektet, der brorparten av pengene kommer fra statskassen, ifølge Norsk filminstitutt.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt forsvarer avgjørelsen om å leie luksusvillaen.

