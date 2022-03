annonse

Tiden for å vurdere er for lengst over, mener Frp.

Risikoen for menneskehandel har økt med flyktningkrisen i Ukraina.

– Vi ser svært alvorlig på risikoen for menneskehandel. Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillig arbeid til å ta imot og transportere flyktninger, deriblant barn og unge, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for grensekontroll. Men ifølge Frp er tiden for å vurdere grensekontroll for lengst over, og partiet forventer handling fra Mehl nå.

– Dette er uakseptabel somling av regjeringen. Frp tok opp behovet for grensekontroll 16. mars, og da svarte regjeringen at de skulle vurdere det. Nå ser vi hvordan overgrepsdømte reiser over grensen og frakter barn. Hvor lenge skal regjeringen vurdere å innføre grensekontroll? spør partiets innvandrings- og integreringspolitiske talsperson Erlend Wiborg.

Han mener manglende grensekontroll utgjør en sikkerhetsrisiko for både Norge og ukrainere på flukt.

– PST har ved tidligere flyktningkriser advart mot at terrorister og andre blander seg inn med flyktningstrømmene for å snike seg inn i Norge, sier Wiborg.

