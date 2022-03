annonse

Mellom klokken 20.30 og 21.30 norsk tid lørdag slukkes lyset flere steder over hele kloden for å markere Earth Hour.

Verdens naturfond (WWF) kaller 2022 for et viktig klimaår: I høst skal verdens ledere møtes i Kina for å ferdigstille en ny global naturavtale og bli enige om felles mål for å stoppe tapet av natur. Målet er å få verden inn på et spor med bærekraftig forvaltning av naturressurser, skriver WWF.

Generalsekretæren håper at folk i Norge vil bruke Earth Hour til å slukke lyset for å sende et signal til norske myndigheter om at vi må ta umiddelbare grep, skriver NTB.

– Jorden nærmer seg bristepunktet, og selv om mange politiske ledere deler denne bekymringen, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Nå gjelder det å få på plass en ambisiøs og forpliktende naturavtale som skaper reelle endringer, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i en pressemelding.

Flere kommuner og aktører rundt om i landet har meldt fra at de skal delta i markeringen i år.

