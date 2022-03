annonse

annonse

UkrainasFrihetshjelp fortsetter bistanden til ukrainsk heimevern.

Tidligere i mars kunne Resett melde at en aksjon under navnet Ukrainas Frihetshjelp var igangsatt, med formål å bistå den ukrainske motstanden mot den russiske invasjonen, slik at de som nå kjemper for sitt lands frihet i Ukraina holder seg varme, tørre og motiverte lengst mulig.

Nå kan aksjonsleder Kristen Tinius Torp konstatere at innsatsen hittil har vært en suksess.

annonse

– Det har gått over all forventning, sier Torp til Resett.

Han forteller videre:

– Ti dager etter at vi startet, hadde vi fått inn nesten fire millioner kroner, vi hadde sendt 15 tonn med utstyr i to fulle semitrailere til Ukraina, og levert utstyret.

annonse

Torp er gift og har barn med en kvinne fra Ukraina, og hans svigerfamilie er fra det nå krigsherjede landet.

Han er svært fornøyd med at aksjonen han er leder for har klart å sende utstyr til over 600 personer i den ukrainske motstandsbevegelsen.

– Det er over 600 mennesker som er tørre og varme, og som har grunnmotivasjon til å forsvare landet sitt. De sitter ikke og er kalde og umotiverte, fastslår han.

Les også: Sikkerhetspolitisk ekspert til Resett: – Kina anvender klassisk «splitt-og-hersk»-strategi (+)

Trenger flere bidrag

Torp kan opplyse at Ukrainas Frihetshjelp har vært i kontakt både med lokale myndigheter i Kyiv og med den ukrainske ambassadøren i Oslo. De har til og med hatt et møte med Vladimir Klitsjko, broren til Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko.

– Nå holder vi på med å betale våre fakturaer og klargjør innkjøpt for en ny runde. Den skal monne den også, så vi trenger fortsatt midler. Det er viktig, understreker han.

Torp kan fortelle at han har fått beskjed fra den ukrainske ambassadøren om at Ukrainas Frihetshjelp dekker et behov mange ikke fokuserer på. Mange er opptatt av det humanitære aspektet ved å hjelpe flyktninger, kvinner og barn. Men det ukrainske heimevernet trenger også hjelp, om de skal holde ut i kampen mot Putins krigsmaskin.

annonse

– Vi støtter meningmann som er innrullert i dette forsvaret, slår Torp fast.

Får ting de trenger

UkrainasFrihetshjelp sender ut en såkalt pakksekk til Ukrainas forsvarere. Det er en sekk som inneholder ting som regnponcho, varme klær, undertøy, skallbekledning, lommelykt, hodelykt, termos og mat som kan spises med minimalt behov for varmebehandling.

Sekkens innhold blir oppdatert etter hvilke behov som melder seg i den ukrainske motstanden.

– Det de får er ting de trenger, konstaterer Torp.

Han presiserer at hjelpeinnsatsen er fullstendig avhengig av at folk bidrar og donerer, da dette er et folkelig grasrotsengasjement.

Slik kan du bidra til UkrainasFrihetshjelp via Vipps:

1. Last ned Vipps-appen

2. Søk: UKRAINAS FRIHETSHJELP eller kundenummer 737596.

3. Legg inn summen du vil bidra med

4. Trykk “Send”

annonse

Du kan også benytte bankkonto 1503.18.95283

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474