Det kan, tro det eller ei, være en trussel mot verdensfreden å styre utenrikspolitikken som en kompromissløs idealist i den virkelige verden. Og det er dette realister har advart mot i flere tiår vedrørende NATO-ekspansjon mot øst. Nå er det krig.

Kort fortalt har dette skjedd: Ukraina er en suveren stat. Russland bryter folkeretten med invasjonskrig. Krigshandlingen fordømmes, massive sanksjoner innføres og Vesten sender våpen til Ukrainas forsvarskrig. Nå venter vi på at det gode skal vinne en fortjent seier mot det onde. Lille David mot den store Goliat. En historie vi alle har et forhold til og vi vet jo hvem som vinner.

Man kan observere lite interesse av eller kunnskap om vår egen deltakelse i kriger de siste tredve år. Og hvordan disse «godartede krigshandlinger» har påvirket inntrykket andre nasjoner har av oss, vår troverdighet, vi som selv har angrepet suverene stater og drept hundretusener. Hvor var idealistene? Hvor var fordømming og sanksjonering da? Hva rettferdiggjorde våre krigshandlinger?

For her hjemme føles det trygt og godt å stå på lang avstand på en moralsk høygrunn og se ned på en verden som ikke vet sitt eget beste og håpe så inderlig på at noen snart må komme til fornuft å avsette enda en ond leder. Som Putin, gjerne med ei kule. Det kan føles godt å være idealist, og følelsen forsterkes garantert ved den massive bekreftelsen som finnes i sosiale medier og med konformitet fra medier som stort sett går i takt.

Idealister danner seg en overbevisning om hvordan verden burde være, og at man selv er god for å ønske det slik, og derfor har man også rett. Mens de som ikke deler det idealistiske syn, eller de som nyanserer et ellers svart-hvitt verdensbilde ansees som dum, ond eller moralsk forkastelig. Det er bare ett syn som holder moralsk mål i det offentlige ordskiftet i idealismens øyne; slik verden burde vært hadde de selv fått styre. Utskuddene med feil og uønsket syn kan med god grunn stemples, henges ut og forhånes offentlig. Og det gjøres til de grader.

Men verden er ikke ideell – ikke alle fredsavtaler heller

Verden er ikke ideell. Dette har flere av verdens mer intellektuelle, eksperter på geopolitikk og anerkjente statsvitere vært klar over, og derfor advart mot NATO-ekspansjon mot øst, og spesielt til Ukraina. For Ukraina er blitt ansett som et potensielt sted der en tredje verdenskrig kan komme til å bryte ut, om vi ikke trår rett.

Det er dette realpolitiske diplomater og pragmatiske statsvitere har fryktet; at Russlands opplevde realitet angående trusselbilde, innflytelsessfære og sikkerhetspolitikk ikke blir trodd. De fleste russiske politikere og den russiske eliten har ansett NATO som en trussel – og deres realitet som stormakt er ikke blitt forstått eller trodd på i diplomatiet. Fordi uansett hvem som satt som president, vil deres statsleder ha måttet agere på et tidspunkt. Dette er Russlands realitet. Dette synet rettferdiggjør ikke krigshandlinger. Det beskriver kun hva som kan ligge bak, og dermed hva som kan stå i veien for fred i fremtiden.

Trenger vi realpolitikk nå – er ikke fordømming og sanksjoner veien til fred?

I følge Wikipedia er realpolitikk en politikkutøvelse som søker å nå sine overordnede mål gjennom kompromisser basert på praktiske betraktninger og overveielser av makt i motsetning til idealer, moral og prinsipper. Realpolitikk brukes i større grad innenfor diplomatiet og utenrikspolitikken.

Det motsatte av realpolitikk er altså moralpolitikk eller ideologisk politikk – som har utgangspunkt i slik verden kanskje burde vært, men ikke er.

«- Det er forskjell på det å forstå, og det å ha forståelse for, og denne distinksjonen er basis for all samfunnsvitenskap. Det å forstå et kompleks problem som situasjonen i og rundt Ukraina er, det er ikke det samme som å vise forståelse for en russisk angrepskrig.» Dette sa Ukraina-eksperten Asle Toje på NRK-nyhetene 17. mars og er en oppfatning jeg støtter helt og holdent.

En KrF-politiker med realpolitisk utgangspunkt måtte trekke seg

Med dette utgangspunktet av realpolitikk og det å forstå partenes interesser, har Daniel Hovin, 2. Nestleder i Trøndelag KrF, skrevet en tekst om krigen i Ukraina på Facebook. Flere aviser har valgt å trekke ut et eneste utsagn fra teksten og blåse dette opp til en stor sak.

Men Daniel Hovins tekst hadde mange realpolitiske poeng som er årsaken til at jeg og flere andre valgte å dele innlegget. Selv om teksten hans et par steder går alt for langt, som der Hovin skrev at «utdeling av våpen har lite militær nytteverdi og er nok en strategi for å skape et blodbad for å skaffe sympati». Det er en setning han må stå for selv, og jeg har i ettertid snakket med Hovin om den.

Hovin sier at han var, som mange av oss enda er; emosjonelt preget av situasjonen i en krig som han var overbevist om at kunne vært unngått. Og han gikk derfor for langt – slik mange andre har gått alt for langt i hans kommentarfelt og i uthengende kommentarartikler av en ung politiker.

Hovedbudskapet til Hovin var et spørsmål om vi kunne gjort mer for fred, og om diplomati og kompromiss kunne forhindret en krig. Etter mye mediestøy og internt press valgte Hovin til slutt å trekke seg som nestleder i Trøndelag KrF.

Få har virket interessert i hovedbudskapet. Men det burde flere vært. For hvordan kan vi klare å oppnå en realistisk fred på kort sikt som er akseptabel for alle parter – uten å legge ned en innsats for å forstå alle partenes interesser?

Med advarsler og råd fra de fremste ekspertene på Russland og geopolitikk er konklusjonen deres: Ja, vi kunne trolig gjort mer i diplomati for fred. Ja, kompromiss var en foreslått og anbefalt løsning. Dette var også hovedbudskapet i KrFs Daniel Hovins tekst som ikke har blitt anerkjent eller lagt merke til i blodtåka.

Veien til fred – gjennom militær seier eller forhandlinger?

Fred gjennom forhandlinger er den veien til fred som vil spare flest liv. Total militær seier for Ukraina er lite troverdig, selv om jeg støtter Ukrainas forsvarskrig. Samtidig støtter jeg ikke at vi i Norge fraviker vårt prinsipp om å ikke gi våpen til en krigende part i en pågående konflikt, som nå kan ha gjort Norge til med-kriger med de uforutsette konsekvensene det kan medføre.

Ved forhandlingsbordet for fred må vi ta utgangspunkt i realpolitikk som krever bakgrunnskunnskap, innsikt og vilje til pragmatikk som gjør at vi må forstå partenes interesser, uten at vi viser forståelse for deres krigshandlinger.

Vi kan ikke tåle å risikere en tredje verdenskrig.

Putin er langt unna – ikke la sinnet gå ut over andre

Her hjemme må vi i mens tåle å diskutere veien til en realistisk fred som er akseptabel av partene slik at den kan vare. Uten å hate hverandre i prosessen. Ja, Putin er langt unna, men ikke fall for fristelsen for å få ut aggresjonen på de av oss med et ytret realpolitisk syn, de som vil nyansere. Vi er ikke «Putin-tilhengere» eller “nyttige idioter for russisk propaganda” som skal fordømmes, tvert i mot fremholder vi at fred og diplomati krever innsikt og innsats fra alle parter.

Enhver av oss kan bli mer påpasselig og unngå nedlatende ordvalg, stempling og spekulasjoner i en uoversiktlig konflikt der ingen av oss vet alt. Som Joel Halldorf skriver: Krigens første offer er sannheten. Men like etter kommer vår evne til å føle empati med menneskene på den andre siden.

Jeg håper vi kan anerkjenne at det er flere syn på hva som kan være veien til fred. Men jeg frykter at idealisme kan blende oss og stå i veien i fredsforhandlinger. Noe som betyr at et moralpolitisk syn på geopolitikk kan gjøre nødvendig dialog umulig, og en slik oppfattet kompromissløshet kan ta oss inn i en ny verdenskrig.

Jeg frykter det er en mulighet. Derfor ytrer jeg dette som et bidrag til fredstanker i en kritisk tid. Fred er mitt mål, mitt håp og det jeg ber om.

