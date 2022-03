annonse

Ungarns statsminister Viktor Orban har vært en av Russlands varmeste støttespillere i EU. Nå brukes dette for alt det er verdt av en opposisjon i motvind.

Uro over krigen i Ukraina var øverst på agendaen da både Ungarns regjeringsparti Fidesz og den brede opposisjonskoalisjonen holdt store valgmøter i hovedstaden Budapest på nasjonaldagen 15. mars, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er i vår interesse at vi ikke blir til en brikke som kan ofres i noen andres krig. Vi kan ikke vinne noe i denne krigen, men vi har alt å tape, sa Orban til sitt store publikum.

3. april er det valg. Statsministeren, som har sittet ved makten siden 2010, hevdet at opposisjonen vil sende ungarske soldater inn i krigen. Ungarn vil ikke bidra med våpen til nabolandet Ukraina eller tillate at våpen transporteres over ungarsk territorium.

Har endret valgkampen

– Krigen har endret valgkampen, men Orban har greid å vri også dette til sin fordel. Han sier Ungarn vil forholde seg nøytralt, i motsetning til nabolandene. Han prøver å framstille det som at han har prøvd å holde et godt forhold til alle, sier førstelektor i Øst-Europastudier Eva Sarfi ved Universitetet i Oslo.

Opposisjonen prøver å bruke Russland-vennligheten imot Orban. Koalisjonen «Sammen for Ungarn» består av seks partier fra den grønne venstresiden til det tidligere høyreradikale Jobbik, og ledes av den konservative Peter Marki-Zay. Til felles har de at de vil ha Orban ut, men samtidig har opposisjonspartiene klart å lage et svært detaljert felles program.

– På grunn av vår leders egoisme og maktkåthet har vi valgt det tilbakestående øst framfor det velutviklede vest. Vi har frivillig valgt feil side av historien, men om 20 dager er det valg, sa Marki-Zay på sitt valgmøte samme dag.

Tette bånd

Orbans skvis blir godt illustrert av opposisjonstilhengeren Gyorgy Hortobagyi, som ble intervjuet av AP under valgmøtet. Han regner seg som konservativ og er derfor blant velgerne Orban retter seg mot, men:

– Vi sklir igjen inn i den sovjetiske interessesfæren. Det russiske imperiet har aldri gjort noe godt for oss, gjennom flere århundrer, og nå har dessverre Orban nærmet seg dem, sier han.

Orban har hatt tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. De to har møttes hvert år, et russisk selskap har stått for utvidelsen av et ungarsk atomkraftverk, og landet har undertegnet en stor avtale om gassimport med russiske Gazprom, skriver nyhetsbyrået AFP.

Har tjent på krisen

Orban har også rost Russlands styresett og kommet med sterke protester mot økonomiske sanksjoner mot Putins regime og Nato-medlemskap for Ukraina.

Ledere styrker seg imidlertid ofte i krisesituasjoner.

– Den siste måneden har meningsmålingene vist at opposisjonen går litt tilbake, der de tidligere lå nesten jevnt med Fidesz. Målingene viser også at befolkningen ikke synes Marki-Zay framstår som noen som klarer å lede landet i en krisesituasjon, sier Sarfi.

– Stort under om opposisjonen vinner

Hun peker på at opposisjonens statsministerkandidat er relativt uerfaren, særlig med tanke på kommunikasjon, og har kommet med noen uheldige uttalelser.

– Mange ønsker endring, men anser at Orban er en sterkere leder. Fidesz stiller først og fremst til valg på et ønske om å holde stø kurs.

Det ungarske valgsystemet sørger også for at to tredeler av medlemmene velges fra enkeltkretser, som favoriserer landsbygda der velgerne er mer konservative.

– Jeg vil si at valgsystemet gjør det til et stort under om opposisjonen vinner, sier Sarfi.

Frustrasjon over korrupsjon

Krigen i Ukraina er langt fra det eneste som opptar ungarerne. Streiker og misnøye i offentlig sektor, og omfattende korrupsjon bidrar til et ønske blant mange om skifte.

– Penger kanaliseres til partinære aktører, de fleste mediene er veldig ensidige, og de opposisjonelle mediene er under press.

Orban henter velgerne sine fra vidt forskjellige hold. Middelklassevelgere har fått utstrakt støtte fra staten i hans regjeringsperiode. Barnefamilier kan få offentlig hjelp til å kjøpe leilighet, de med mange barn kan få støtte til kjøp av bil, barnetrygda har økt.

Folkeavstemning om homofiles rettigheter

Mange av disse ordningene har en egenandel, slik at de først og fremst treffer middelklassefamilier. I ukene før valget har regjeringen innført subsidier for bensin og enkelte matvarer, samt økt pensjonene.

– I tillegg får Fidesz stemmer fra næringslivet og offentlig forvaltning, og resten av befolkningen kan man nå gjennom propaganda, sier Sarfi.

Samme dag som valget skal det avholdes en folkeavstemning om fire spørsmål knyttet til lover som blant annet skal begrense muligheten til å gi ungarske barn undervisning om seksuell legning og muligheten til å fortelle barn om kjønnsskifteoperasjoner.

EU har kommet med kraftig kritikk mot forslagene, som minner om den omstridte loven mot homofil propaganda i Russland. Sarfi mener det hele er del av Orbans politiske spill.

– Man må hele tiden ha et fiendebilde. Nå er det ikke migranter, og kanskje ikke Brussel heller, så da kan det være vestlige verdier isteden.

Fakta om Ungarn

* Sentraleuropeisk land med om lag 9,7 millioner innbyggere.

* Hovedstad er Budapest.

* President er János Áder, erstattes av Katalin Novák i mai

* Statsminister er Viktor Orbán, som har sittet ved makten siden 2010. Leder det høyrepopulistiske Fidesz.

* Orbán har møtt sterk kritikk i EU for sin svært konservative og Russland-vennlige politikk.

* Holder parlamentsvalg 3. april.

* Seks opposisjonspartier har samlet seg i en koalisjon for å vinne valget.

* Samme dag som valget, skal det holdes en folkeavstemning om mulighetene for å tilby barn informasjon om alternative legninger og kjønnsidentiteter.

