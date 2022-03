annonse

Blomsterkjeden Mester Grønn må betale noe i underkant av 80.000 kroner i oppreisning og erstatning til en 24-åring for aldersdiskriminering.

Det hadde seg nemlig slik at man ved arbeidsplassen utelukkende la alder til grunn for lønnsfastsettelse.

Den 24-årige kvinnen fikk 50 kroner mindre i timelønn enn kollegaer over 29 år. Dette til tross for at hun hadde lengre ansiennitet enn noen av kollegaene sine. Diskrimineringsnemnda konkluderte derfor med at dette var forskjellsbehandling på grunn av alder.

Kvinnen ble tilkjent en oppreisning på 20.000 kroner. I tillegg fikk hun erstatning på 57.836 kroner som følge av tapt inntekt.

– Saken er en viktig påminnelse om at diskrimineringsvernet også gjelder de unge, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Daglig leder Erling Johannes Ølstad i Mester Grønn forklarer at de har fulgt opp nemndas kjennelse og utbetalt erstatning, i en kommentar til NTB.

