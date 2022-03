annonse

annonse

Statens tid er trolig snart over og løsningen er ikke globalisering, men desentralisering.

Det moderne menneske oppsto for 2-300.000 år siden og fram til nylig levde våre forfedre i anarkistiske samfunn. Disse samfunnene var organisert på ulike måter. Fravær av monumentale byggverk og graver taler for at våre forfedre verdsatte frihet, og underkastelse for autoriteter var sjelden. De første byene oppsto flere tusen år før de første stater. Selv med flere tusen innbyggere er det ikke arkeologiske funn som tyder på at innbyggerne ble dominert eller styrt av konge eller annen autoritær myndighet. Dette endret seg med dannelsen av de første stater for 5000 år siden.

Det er ulike meninger om hva som kjennetegner en stat, og statens oppbygning har utvilsomt endret seg gjennom historien. Sentralt for alle stater har vært varierende grad av kontroll på vold og informasjon med karismatiske personer i ledende stillinger. Den moderne stat oppsto på 1600 tallet og kjennetegnes ved monopol på vold innenfor veldefinerte landegrenser. Selv om stater har spredt seg over hele kloden, har store landområder vært utenfor statlig kontroll inntil nylig. Zomia, et stort fjellområde som omfatter flere land i Sørøst Asia med 100 millioner innbyggere, er et anarki ifølge antropologen James C. Scott.

annonse

Hva gikk galt? Hvordan kunne våre selvbevisste, autonome forfedre underkaste seg en statlig elite? Det er usannsynlig at mennesker i et anarki frivillig underkaster seg en stat. Historisk har mennesker flyktet fra stater, og under vil jeg argumentere teoretisk for at anarki er menneskenes foretrukne måte å leve sammen på. Anarki er ikke det samme som kaos, men et selvregulerende samfunn basert på frihet og frivillighet.

Les også: Sosiolog: – Selvfølgelig står vi nærmere dansker og polakker enn ymse innvandrere fra afrikanske land

Privat eiendomsrett oppsto historisk som løsning på sosiale konflikter som skyldes knappe fysiske ting, objekter, ressurser og landområder. Eiendomsrett til noe oppstår første gang når noen «blander» sitt arbeid med noe som til nå har vært eiendomsløst (opprinnelig tilegnelse). Et eksempel er en bonde som rydder et eiendomsløst jorde for dyrking. Det andre viktige elementet ved eiendomsrett er at eiendom kan overføres frivillig til en annen part (gave eller handel). Velferden øker ved opprinnelig tilegnelse uten å forringe andre menneskers eiendom. Ved frivillig overføring av eiendom fra en part til en annen øker velferden for begge (i hvert fall antatt på forhånd for ellers ville overføringen ikke skjedd) uten å forringe eiendommen til tredjeparter. Markedsprisen til andres eiendom endres kanskje, men selve den fysiske eiendommen endres ikke. Hverken opprinnelig tilegnelse eller frivillig overføring av eiendom endrer den faktiske eiendommen til andre. Økonomenes Paretoprinsipp som sier at en endring kun er legitim dersom en person forbedrer sin velferd uten at andre forverrer sin situasjon, er derfor oppfylt.

annonse

Ovenstående viser at i et anarki basert på privat eiendomsrett så vil alle frivillige interaksjoner føre til økt sosial velferd (i hvert fall som antagelse før interaksjonen). Omvendt vil ethvert skritt i retning av en stat som per definisjon baserer seg på tvang (for eksempel konfiskering av eiendom ved beskatning), av nødvendighet føre til redusert sosial velferd for noen. Teoretisk er det derfor vanskelig for en stat å etablere seg blant frie mennesker i et anarkistisk samfunn, og det tok da også flere hundre tusen år.

En stat kan vanskelig etablere seg blant frie mennesker i et anarki, og velstandsutvikling er avhengig av frie mennesker som kan prøve og feile. Likevel har vi stater, og det har de siste 2-300 årene skjedd en betydelig velferdsøkning for de fleste som bor i stater. Vi står derfor overfor et paradoks. Vår velstand skyldes tilsynelatende at vi bor i stater.

Les også: Sinne mot Fox News etter Græsvik-innlegg: – Fascist-nettverk

De første stater oppsto for 5000 år siden ved at en elite for første gang klarte å utbytte en befolkning over tid med tvang. Dette skjedde gjennom beskatning av kornproduksjon og kontroll av informasjon etter oppfinnelsen av skriftspråket i Mesopotamia. Det er neppe tilfeldig at de første stater oppsto kort tid etter oppfinnelsen av skriftspråk i jordbrukssamfunn. Kornproduksjon og skriftspråk ser ut til å ha vært nødvendige forutsetninger for statens gjennombrudd.

Fram til den industrielle revolusjon kunne ingen forutse den velstandsøkningen vi har opplevd siden. Tvert imot delte mange Malthus oppfatning at velstandsøkning alltid etterfølges av befolkningsvekst som utjevner velstandsøkningen per person slik at alle i det lange løp forblir like fattige som før (den malthusiske felle).

Den velstandsøkning vi har opplevd de siste 2-300 årene var utilsiktet og skyldes delvis at Europa var inndelt i hundrevis av småstater som konkurrerte seg imellom. De statene som ga befolkningen mest frihet, opplevde størst velstandsøkning. Disse frie statene hadde en tendens til å vinne kriger på grunn av økt rikdom samt at de virket som magneter på folk fra ufrie stater. Tendensen var derfor at stater med frie befolkninger og veldefinerte private eiendomsrettigheter kom til å dominere over mer despotiske stater. Dette slapp løs en velstandsøkning uten like i historien. Denne velstandsøkningen skyldtes ikke bevisst planlegging fra myndighetenes side, men at noen stater reduserte det offentliges inngripen i innbyggernes samhandlinger.

Myndighetene kan ikke styre samfunnsutviklingen til fordel for befolkningen i det lange løp. Den enorme velstandsøkningen de siste 2-300 årene skyldes nettopp at utviklingen ikke var styrt av myndighetene. Det er flere grunner til dette. For det første viste Ludwig von Mises for over hundre år siden at økonomisk kalkulering er avhengig av privat eiendomsrett, og muligheten til økonomisk kalkulering er en forutsetning både for effektiv fordeling av knappe ressurser og videre levedyktig velstandsutvikling. Pengemekanismene sørger for velstandsøkning gjennom den informasjonen profitt eller tap formidler. Offentlige virksomheter (monopol) mangler denne muligheten. For det andre er all kreativitet enten det gjelder biologisk evolusjon, immunitet, læring, vitenskap eller økonomi, en følge av uavhengige aktørers frie prøving og feiling. «Bortenfor det som allerede er kjent, kan du ikke annet enn gå i blinde» som psykologen Donald T. Campbell skrev.

Dette følger av termodynamikkens andre lov som mange anser som den mest grunnleggende naturloven. Statens forsøk på styring av utviklingen bryter med denne loven, men det er like umulig som å bygge en evighetsmaskin og av samme grunn. At termodynamikkens andre lov setter begrensninger for styrt utvikling er ukjent for de aller fleste. Utvikling basert på frivillighet har derimot ingen grenser. For det tredje setter loven om avtagende avkastning en grense for styring av utviklingen på et isolert område. Før eller senere blir videre styrt utvikling for dyr. For det fjerde viser historien at sentralstyring av land fører til forfall mens land som respekterer innbyggernes frihet opplever vekst. Det er derfor sterke teoretiske og empiriske grunner for at politisk styrt utvikling er umulig. Pandemihåndteringen, energipolitikken, pengepolitikken og det grønne skiftet er fire ferske eksempler på at sentrale «løsninger» skaper store problemer for mange.

annonse

Les også: Antarktis: Ny varmerekord med 11,5 minusgrader

Løsningen på paradokset over er at stater med minimal styring, det vil si de stater som lignet mest på anarkistiske samfunn, opplevde svær vekst. Dessverre bidro denne velstandsøkningen til at statene igjen har kunnet befeste sin dominans over befolkningen som følge av store skatteinntekter. Reguleringer har de siste hundre årene eksplodert, og myndighetene tror de kan styre samfunnsutviklingen i «riktig» retning.

«Politikerne setter sin lit til at alle utfordringene løses, og gambler på at nasjonen satser på riktig hest», men det er ikke mulig i det lange løp. De håper på at virkemidler som subsidier, selektive skattelettelser, lån under markedsrente, statlig finansiering, felles offentlig-private virksomheter og selektiv regulering skal styre private virksomheter i det politikerne mener er riktig retning. Dette er oppskriften på stagnasjon.

Dessverre går tendensene i dag mot økende globalisering og teknokratiske løsninger som inkluderer et samvirke mellom stat, globale organisasjoner som FN og storkapital (stakeholder kapitalisme). Denne utviklingen er ikke levedyktig og kommer av nødvendighet til å spore av og ende i en krise med mindre det går opp for mange nok at en levedyktig langsiktig utvikling er avhengig av desentraliserte, frivillige løsninger og en åpen framtid med et selvregulerende anarki, den historisk foretrukne måten å leve sammen på, vinkende i det fjerne.

Stat og tvang er to sider av samme mynt. Tvang er politikernes virkemiddel som hverken kan eller har bidratt til velstandsøkning for folk flest. Det spiller liten rolle om virkemidlene foreslås av politikere på venstre eller høyresiden. Forskjellen er kun tempoet til utviklingen sporer av. Det er ikke Arbeiderpartiet (eller Høyre) som er årsaken til vår velstand. Pandemihåndteringen viser at «liberale demokratier» har et mye større autoritært potensiale enn det de fleste trodde på forhånd. Det er avgjørende for våre barn og barnebarns framtid at vi slutter å tro på politikerne og teknokratenes tvangsbaserte virkemidler. Dessverre er denne statstroen like sterk som Gudstroen i sin tid var.

.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474