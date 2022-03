annonse

Donald Trump har saksøkt Hillary Clinton og flere andre demokrater som han mener har kommet med falske påstander om hans forhold til Russland.

Trump krever 72 millioner dollar i erstatning.

– Fram mot presidentvalget i 2016 organiserte Hillary Clinton og hennes følgesvenner en utenkelig plan, en som sjokkerte samvittigheten og var en fornærmelse mot dette landets demokrati, heter det i søksmålet, som ble levert til en føderal domstol i Florida torsdag.

Her anklages Clinton og flere andre for å ha samarbeidet for å lage «et falskt narrativ om at deres republikanske motstander, Donald J. Trump, hadde samrøre med en fiendtlig fremmed makt», skriver NTB.

– Selv Watergate-hendelsene blekner i sammenligning, heter det videre.

De som er saksøkt, er Clintons valgkampsjef John Podesta, tidligere FBI-direktør James Comey og Christopher Steele, en tidligere britisk etterretningsoffiser som sto bak et dokument som inneholdt kompromitterende opplysninger om Trump.

Var hovedkilden til Steele-rapporten

Danchenko var en av hovedkildene i den såkalte Steele-rapporten som ble lekket og offentlig kjent i januar 2017, og som var skrevet av den tidligere britiske MI6-agenten Christopher Steele.

Steele var stasjonert i Moskva på 1990-tallet, og hadde et omfattende russisk kontaktnett. Han arbeidet også på oppdrag fra selskapet Fusion GPS, som den gang drev med forskning og undersøkelser for politiske oppdragsgivere.

I april 2016 ble Fusion GPS hyret av Demokratene, og Steele endte opp med å lage en rapport som besto av flere notater basert på hans samtaler med sine russiske kilder.

