annonse

annonse

Russiske styrker kan ha et alvorlig «defensivt hull» i sitt kortdistanse luftforsvar, som gjør dem sårbare for Ukrainas tyrkiske droner – Bayraktar TB2.

Ifølge The National Interest, er Javelin antitank-missiler, Stinger antiluft-missiler og avansert luftforsvar alle viktige for Ukrainas innsats for å stoppe den russiske invasjonen. Imidlertid er det et kritisk og mindre diskutert system som ser ut til å ha en massiv innvirkning på slagmarken i krigen i Ukraina.

En rekke rapporter tyder på at ukrainske styrker effektivt bruker tyrkiskproduserte Bayraktar TB2-droner for å nøytralisere og ødelegge russiske pansrede kjøretøyer og stridsvogner i hopetall.

annonse

– Ukrainerne har vært veldig effektive til å bruke TB2-droner. Vi vurderer at de fortsatt har et betydelig antall igjen i inventaret sitt, og de bruker dem på en veldig dyktig måte, sa en høytstående tjenestemann i Pentagon til journalister 14. mars.

«Defensivt hull»

Pentagon og andre har vært veldig klare på at Russlands høyteknologiske S-400 luftforsvar i stor grad har stengt ned luftrommet over store deler av Ukraina. Imidlertid er ikke disse systemene i stand til å spore og avskjære trusler i lavere høyder, inkludert TB2-droner. En lavtflygende angrepsdrone av denne typen har derfor vist seg til å være svært effektiv for å ta ut pansrede kjøretøy.

annonse

De russiske styrkene har håndholdte våpen for kortdistanseangrep og langdistanse missilforsvar beregnet på å ta ned høytflygende fly. De fleste av de kjøretøy-monterte våpensystemene er ikke designet for anti-droneoperasjoner. Det virker derfor ikke som russerne har et godt egnet luftvernsystem for å effektivt kontre lavtflygende TB2-droner.

Ukrainske droneoperatører er også i stand til å utnytte bygninger eller ujevnt terreng for å skjule dronen, slik at russiske styrker ikke oppdager dem i tide for å nøytralisere dem. Som et resultat, opererer de fremrykkende russiske styrkene med et «defensivt hull» i deres kortdistanse luftforsvar, som gjør dem sårbare for luftangrep fra Ukrainas tyrkiskproduserte droner.

Etter suksessen på slagmarken i krigen, har Bayraktar TB2 blitt så populær at ukrainerne har laget en egen sang som hyller dronen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474