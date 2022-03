annonse

annonse

Amerikanske styrker deltar med både luft-, sjø,- og landstyrker på Nato-øvelsen Cold Response i Norge.

– Ukraina-krigen gjør denne øvelsen bare enda mer relevant, sier general David H. Berger i det amerikanske marinekorpset (USMC).

Berger og de amerikanske styrkene befinner seg for tiden i Nord-Norge i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response, skriver NTB.

annonse

krigen gjør soldatene enda mer skjerpet

– Det gjør det hele mer ekte. Våre soldater følger nøye med på situasjonen i Ukraina og vet at de er nødt til å være klare. De vet at de ikke vil få tid til å forberede seg dersom noe skulle skje – de må være klare umiddelbart, sier Berger.

Les også: Amerikansk militærfly styrtet i Nordland – Fire personer omkommet

– Fjordene gjør oss i stand til å spre oss ut, flytte styrker fra sjøen opp på land og så tilbake igjen. Det er relevant erfaring som man får bruk for over hele verden. Dette er et fantastisk sted for oss å lære, eksperimentere og øve i, sier generalen.

annonse

– Alle soldatene våre var klare over betydningen av dette da de så hvor vi skulle øve, sier generalen videre.

Norge og USA har begge vært medlem av Nato helt fra starten da forsvarsalliansen ble opprettet i 1949.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474