Da Joe Biden holdt tale i Warszawa lørdag, sa han at verden bør forberede seg på lang kamp i Ukraina.

Den amerikanske presidenten gjester for tiden Polen. Etter sitt besøk i grensebyen Rzeszow i går dro Biden lørdag videre til landets hovedstad.

Der har Biden, USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin møte med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Biden fordømte igjen Putins angrep på Ukraina, og kalte det et strategisk feilgrep. En annen uttalelse fra Biden kunne tolkes som en oppfordring til russere om å fjerne Putin.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin, melder NTB.

Det vekker også oppsikt at Biden tror krigen i Ukraina ikke er omme med det aller første, til tross for at russiske styrker tilsynelatende er svekket og nå etter sigende har besluttet å fokusere på Øst-Ukraina.

Biden mener at Ukrainas motstand mot russiske styrker er del av en «stor kamp for frihet» og at verden må forberede seg på en «lang kamp fremover».

– I denne kampen må vi være klare. Denne kampen vil ikke vinnes på dager eller måneder, sa Biden.

– Russland har kvalt demokratiet og forsøkt å gjøre det andre steder, sa den amerikanske presidenten, og la til: – Ukraina: Vi står med dere. Punktum.

I talen advarte Biden også Putin mot å nærme seg Natos territorium. Han henvendte seg også til det russiske folk, og sa at det ikke er de som er fienden.

Biden har ved flere anledninger omtalt Putin som krigsforbryter. I kveld trappet han retorikken opp et hakk ved å kalle den russiske presidenten en slakter.

Til sin kollega Andrzej Duda gjorde Biden det klart at Natos artikkel 5, som sier at angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen, er en «hellig forpliktelse» for USA.

– Dere kan stole på det. For deres frihets skyld, og for vår, sa Biden to Duda.

