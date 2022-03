annonse

annonse

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Carl I. Hagen vil presse statsminister Jonas Gahr Støre til å svare om omstridt notat om pendlerboligregler.

Hagen sier til VG at han vil foreslå at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender statsministeren et brev med en rekke spørsmål. Dersom han ikke får med seg komiteen på dette, vil Hagen vurdere å be Støre om et svar i Stortingets spørretime.

– Støre må svare. Han er åpenbart ansvarlig for det som skjer på Statsministerens kontor. Det er en grunnleggende del av det parlamentariske styringssystemet at regjeringen svarer på spørsmål fra Stortinget. Vi har derfor laget et skriftlig spørsmål som han må svare på, sier Rødt-lederen.

annonse

Les også: Stortinget krangler med Skatteetaten om tolkninger i pendlerboligsaken

Saken dreier seg om et internt notat ved Statsministerens kontor (SMK) om pendlerboliger og skatt. Notatet har ført til reaksjoner fra flere partier. Jurister ved SMK skriver i notatet at «gunstig beskatning» for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er «under press» fra Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet» fordi de «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikerne», skriver NTB.

Moxnes sier det er en rekke sider av saken som bør belyses bedre.

annonse

– Det er noe som skurrer når Stortinget heller ikke blir informert om den prosessen som tydeligvis har vært hos Statsministerens kontor og Finansdepartementet, og at Finansdepartementet sitter på punkter om nye skatteregler for politikernes goder. Det fremkommer først av svaret VG har fått av kommunikasjonssjefen på SMK. Nå må Stortinget få svar fra Støre, sier Rødt-lederen til VG.

Les også: Flere mistenkt i pendlerboligsaken på Stortinget



Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474