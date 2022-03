annonse

En misforståelse førte til at Dennis Hauger mistet ledelsen i lørdagens Formel 2-løp i Saudi-Arabia. Nordmannen ble dessuten straffet og endte sist.

Haugers uflaks i sesongstarten vil ingen ende ta. I et meget dramatisk løp på Jeddah-banen ble han hardt straffet da laget hans og løpslederne misforsto hverandre snaut halvveis i løpet.

– Det virker tydeligvis ikke som om noe skal gå riktig denne sesongen. Veldig surt, men jeg har ikke så mye å si. Man blir tom for ord når man ikke vet hva som skjer selv. Jeg fulgte i hvert fall reglene ut fra hva vi fikk beskjed om, sa en skuffet 19-åring til Viaplay.

Alt så lovende ut for Hauger da han kjørte i tet ut på den sjuende runden etter at sikkerhetsbilen hadde vært inne på grunn av en krasj. Etter bare noen hundre meter smalt det igjen bak i feltet, og sikkerhetsbilen måtte kalles inn på nytt.

Så fikk Prema-laget beskjed fra løpsledelsen om at Hauger skulle følge etter sikkerhetsbilen inn i depotet. På dette tidspunktet var depotet imidlertid stengt, og det oppsto kaos da Hauger var den eneste føreren som kjørte inn der. Brått var han nede på 12.-plass.

Full usikkerhet

Som om ikke det var nok: Hauger fikk en straff som gjorde at han måtte dra inn i «pitlane» på nytt og vente ti sekunder. Alt tyder på at laget hans tabbet seg ut selv om de mente å ha fått klar beskjed fra løpssjefen.

– Var pitlane åpen, eller var den stengt? spurte Hauger laget sitt.

Svaret var at Prema hadde snakket med løpslederen to ganger og begge gangene fått beskjed om at han skulle inn i depotet.

– Jeg skjønner det bare ikke. Hvis dere har fått bekreftet at jeg skulle kjøre inn i pitlane, hvorfor i helvete får vi en straff? svarte nordmannen.

– Har lagt inn protest

Årsaken til at situasjonen kunne oppstå, var tilsynelatende at løpsledelsen valgte å stenge depotet da de innså at bilene som hadde vært involvert i krasjen kunne være til hindring. Det gikk 22 sekunder mellom beskjeden om at Hauger skulle kjøre inn i depotet og kontrabeskjeden, og denne fikk ikke Prema-laget med seg tidsnok.

Umiddelbart etter løpet var det usikkert om Prema kom til å legge inn en protest mot løpsdirektørens håndtering. I sosiale medier er det delt en skjermdump av det som ser ut som en bekreftelse på at en protest er levert, blant annet av Twitter-kontoen MsportXtra.

I dokumentet som angivelig er fra FIA og Formel 2, står det at Hauger og en representant for Prema-laget måtte melde seg for banepersonellet innen klokken 18 Jeddah-tid (16 norsk tid).

Årsaken er at man har «mottatt en protest fra utøveren angående de foreløpige resultatene i sprintløpet». Det er lagt opp til en høring der protesten skal diskuteres.

Lå bra an

Hauger hadde startet løpet i best startspor og lå veldig bra an fram til kaoset på den åttende runden oppsto. Nordmannen hadde forsvart ledelsen på svært solid vis.

– Ingen av oss skjønner noen ting. Når vi følger reglene og så får straff for å gjøre det de gir oss beskjed om … Jeg vet ikke hva som skjer, vi må bare vente og se, snakke med løpsdirektøren og teamet, sa Hauger etter løpet.

Calan Williams fra Trident-laget overtok teten fra Hauger, men seierskampen så etter hvert ut til å stå mellom Jake Hughes (Van Amersfoort) og Liam Lawson (Carlin). En ny ulykke på nest siste runde, og dermed virtuell sikkerhetsbil, drepte spenningen, og Lawson vant foran Juri Vips fra Hitech-laget.

Hauger kom i mål til 17.-plass, sist av dem som fullførte. Aurskog-mannen hadde heller ikke flyt i åpningshelgen i Bahrain. Da mistet han et hjul i depotet under et dekkbytte, og dermed fikk han ikke fullført hovedløpet.

Søndag går hovedløpet på Jeddah-banen, og da får Hauger en ny sjanse til å sikre sine første poeng i Formel 2.

