Det norskeide lete- og redningsskipet Ocean Viking har plukket opp 128 migranter fra en gummibåt i Middelhavet.

– I en fem timer lang operasjon i dag, i økende farlige værforhold, reddet Ocean Viking 128 menn, kvinner og barn, står det i en melding fra SOS Méditerranée, som står for driften av skipet, på Twitter.

Today, in a 5-hour operation in increasingly dangerous weather conditions, #OceanViking rescued 128 men, women & children.

Sadly, two people were found deceased on the overcrowded rubber boat. Due to the extreme weather conditions, we were only able to recover one of the bodies. pic.twitter.com/MUeWYppPWC

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) March 25, 2022