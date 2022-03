annonse

Fjoråret ble et rekordår for utpressingskrav knyttet til løsepengevirus.

De gjennomsnittlige kravene ble mer en doblet til 2,2 milliarder dollar – en økning på 144 prosent. Gjennomsnittsutbetalingen økte med 78 prosent til 541.000 dollar, ifølge rapporten fra Palo Alto.

– I 2021 påvirket slike løsepengeangrep hverdagsaktiviteter som folk flest tar for gitt. Alt fra å handle dagligvarer, kjøpe bensin eller ringe nødtelefonen, sier Jen Miller-Osborn i avdelingen som har utarbeidet rapporten.

Kriminelle grupper står for en stor andel av angrepene. Cont løsepengevirus var alene ansvarlig for over 20 prosent av tilfellene, fulgt av Revil – også kjent som Sodinokibi- med 7,1 prosent og Hello Kitty og Phobos (4,8 prosent hver). Rapporten beskriver fremveksten av 36 nye gjenger som driver med løsepengevirus, skriver NTB.

– Antall ofre som fikk data lekket, økte med 85 prosent til 2566 organisasjoner i fjor, sier daglig leder Cato Evensen for Palo Alto Networks i Norge.

