Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov møtte lederen for den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, i Moskva.

Møtet får skarp kritikk etter at det er publisert bilder som viser de to smilende sammen – og at de håndhilser, skriver New York Times .

Maurer skulle møte Lavrov under et besøk til Moskva denne uken for å diskutere sikker passasje for sivile ut av krigsherjede områder, beskyttelse av sivile og sivil infrastruktur, hjelp til krigsfanger og oppskalering av humanitær bistand i Ukraina.

Flere reagerer på at Røde Kors ikke har fordømt den russiske regjeringens handlinger og noen mener besøket «legitimerer regjeringen som er ansvarlige for konflikten», skriver avisen, ifølge VG.

Den ukrainske journalisten Anastasiia Lapatina, skrev på Twitter:

– Presidenten for Røde Kors møter Lavrov i Moskva i dag. Å si at dette ikke ser bra ut er en underdrivelse.

The president of the Red Cross meeting Lavrov in Moscow today. To say that this doesn’t look good is an understatement pic.twitter.com/qxNpVC8fde — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 24, 2022

