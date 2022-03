annonse

Therese Johaug fortsatte «farvel-turneen» som klart best på lørdagens 10 kilometer klassisk i ski-NM i Harstad. Hun tok en suveren tittel foran Marte Skaanes.

Det var aldri tvil om hvem som kom til å bli gullvinner. Johaugs innsats ga en seiersmargin på hele 1.43,2 minutter. På pallen fikk hun med seg Skaanes og Maren Wangensteen.

NM-tittelen er hennes 17. individuelt i karrieren. Det er bare Marit Bjørgen som har flere med sine 25 triumfer. Johaug ble norgesmester for første gang som 18-åring på tremila i 2007.

– Det var en fantastisk tur med gode sekunderinger. Forholdene var kjempefine og bedre enn jeg fryktet på forhånd, sa hun i et seiersintervju til NRK.

Før rennstart uttalte Johaug at «det ikke bare er å hente dette». Likevel så det akkurat sånn ut i skisporet. Dalsbygdas superstjerne var i en helt egen liga.

– Det er mange år med trening og terping som ligger bak. Man kan ikke ligge på sofaen og forvente at det kommer av seg selv. Jobben må gjøres, oppga hun etterpå som forklaring på hvorfor hun er så mye bedre enn resten av feltet.

Mange minner

Johaug fikk tidligere i vinter med seg tre OL-gull fra Beijing-lekene. Etter hjemkomsten avslørte hun at livet som landslagsløper er over ved sesongslutt. 33-åringen stoppet på 82 enkeltseirer i verdenscupen. Den siste kom i Falun for to uker siden.

– Det er vemodig. Jeg har mange fantastiske NM-minner, og det har vært en veldig lang reise, sa Johaug om hvordan det føles å skulle gi seg.

– Jeg har det fantastisk artig og elsker å trene og gå skirenn. Det er det som gjør det så vondt. Jeg er ikke lei, men det er en tid for alt. Livet byr på mer enn skirenn, men det er fint å gi seg på topp.

Snart eliteløper?

Skaanes har imponert i skandinavisk cup i vinter. Nylig var hun nest best av de norske bak Johaug på tremila i Holmenkollen. Det er ventet at Strindheim-løperen tar steget fra rekrutt- til elitelandslaget foran neste sesong.

Lørdag var Skaanes i mål 5,4 sekunder foran bronsevinner Wangensteen.

For kvinnene fortsetter NM i Harstad med stafett søndag, sprint mandag og tremil tirsdag. Del to av vinterens norgesmesterskap gås på Lygna 6. til 8. april.

Fakta om Therese Johaug

Dette er langrennsløperen Therese Johaug:

* Født: 25. juni 1988 (33 år)

* Klubb: Nansen

* Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km 2020, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014)

* VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007)

* Verdenscupen: 82 enkeltseirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014)

* Aktuell: Vant sitt 17. individuelle NM-gull med seier på lørdagens klassiske 10 kilometer i Harstad. Hun gir seg som landslagsløper etter sesongen.

