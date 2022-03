annonse

Ni milliarder kroner skal karbonfangst på Klemetsrud koste. Regningen ender opp hos Oslos innbyggere.

– Oslo har nå fått svar på hvorfor Raymond Johansen har vært så stille om strømprisene. For nå skal han bruke de voldsomme kraftinntektene til å finansiere verdens dyreste karbonfangst, gjennom sin egen «månelanding» på Klemetsrud, skriver tidligere finansjournalist Kjell Erik Eilertsen i Nettavisen, og legger til:

– Ifølge byrådet skal det ikke finansieres over folks strømregning. Men det skal finansieres gjennom et lån fra byens heleide kraftselskap Hafslund Eco som opplever tidenes resultater med de høye strømprisene, og der utbyttet for inneværende år med dagens strømpriser vil kunne innfri hele lånet neste år. Det må være norgesrekord i frekk omskrivning av hvem som til syvende og sist betaler regningen.

Eilertsen skriver at byrådet i Oslo har verdens mest ambisiøse klimamål, med 95 prosent kutt i CO2-utslippene innen 2030, noe Oslos befolkning allerede har merket på lommeboken. Til sammenligning er det nasjonale målet 55 prosent. Han skriver at Raymond Johansen vil at Oslo skal bli verdens utstillingsvindu og at karbonfangst kan bli en eksportartikkel. Men hvem får glede av det?

– Blir det en av de fremste aktørene på feltet, som Mitsubishi eller Kanfa? Kanskje det blir Aker Clean Carbon? Eller skal en «Reodor Felgen» i Oslo kommune utvikle noe enda smartere?

– Hele ni milliarder kroner skal anlegget koste. Staten har lovet å bidra med tre milliarder kroner, siden planene inngår i det gigantiske Langskip-prosjektet. De tre nye eierne stiller med til sammen 3,9 milliarder og Oslo kommune blar opp 2,1 milliarder kroner.

I Eilertsens regnestykke så vil ikke prosjektet være lønnsomt, så han ser for seg to løsninger.

– Så her må levetiden på anlegget forlenges, eller CO2-avgiftene må økes for at det hele skal passe inn og kalles lønnsomt i en planøkonomisk modell. Men byrådet har jo sans for planøkonomiske modeller, så de får det sikkert til. Og supplerer vi med Johansens vyer, blir det hele en europeisk dugnad der Oslos befolkning blir klimamartyrer.

