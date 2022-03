annonse

annonse

Vi må integrere ukrainske flyktninger, selv om de fortrinnsvis forventes å reise hjem når det er trygt, erklærer myndighetene.

Det er krig i Ukraina, ikke langt fra Norge. Millioner av ukrainere er fordrevet fra sine hjem, og stadig flere søker trygghet i nærområdene rundt. Også Norge vil være en destinasjon for mange ukrainske flyktninger i tiden fremover.

Nå planlegger norske myndigheter nemlig for den støre tilstrømningen av flyktninger vi har opplevd noen gang, om vi skal tro arbeids- og inkluderingsdepartementet.

annonse

Statsråd Marte Mjøs Persen understreker behovet for rask bosetting i kommunene.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for mennesker som har flyktet fra krig er å gi de trygghet. Departementet jobber med å legge til rette for rask bosetting i kommunene, slik at de som flykter fra Ukraina skal ha muligheter til å arbeid og inkludering i Norge.

Les også: FD til Resett: – Vi er i ferd med å innfase eget luftvern (+)

annonse

– Så jobber vi tett med kommunene og fylkeskommunene for å se på nødvendige tilpasninger slik at de er i stand til å håndtere en betydelig økning i ankomster, opplyser Persen til Resett.

Integrering

Det er blitt sagt at det kan være naturlig å se for seg at ukrainernes opphold i Norge ikke varer evig. De får midlertidig opphold, og mange forventer nok at de reiser hjem om krigen tar slutt.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er blant dem som har slått fast at det må være et mål at ukrainerne reiser hjem igjen når det er trygt, fordi det vil være behov for dem i Ukraina.

– Bør vi likevel bruke store ressurser på å integrere dem inn i det norske samfunnet? Hva er deres synspunkt her?

Les også: Putin har ingen gode utveier – eskalering sannsynlig

– I møte med et høyt antall flyktninger fra Ukraina må vi ta høyde for at mange vil bli her en stund, og at de derfor må inkluderes i samfunnet på en god måte. Mulighet til å komme raskt i arbeid og utdanning er avgjørende.

– Da må vi også ha på plass et tilpasset skole- og barnehagetilbud til barna, selv om noen vil velge å reise hjem når det er mulig, svarer Marte Mjøs Persen.

annonse

Uoversiktlig

Når det gjelder antallet flyktninger som vil komme til Norge hersker det i alle fall en betydelig usikkerhet. Den siste prognosen tilsier imidlertid at det kan komme så mange som 35 000.

– Så er det en uoversiktlig og uforutsigbar situasjon, så vi må være forberedt på at det kan bli flere flyktninger fra Ukraina, fastslår statsråden.

Persen er tydelig på hva vi kan forvente i tiden fremover:

– Regjeringen tar høyde for den største flyktningstrømmen vi noen gang har hatt. Om lag 3,5 millioner mennesker har forlatt Ukraina i løpet av en måned, siden 24. februar, avrunder arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen overfor Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474