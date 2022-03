annonse

Candace Owens ble konfrontert av en journalist fra The New York Times med anklager om russiske propaganda, men hun siterte, ja nettopp The New York Times.

Owens svar ble en vinner på nett da en journalist fra The New York Times ville vite hvorfor hun spredde russisk propaganda om at Ukraina er korrupt, skriver Daily Wire.

Hun skriver på Twitter at hun fikk en epost fra The New York Times, de ville ha en kommentar om at hun «fremme ideer om at Ukraina er et korrupt land» – i likhet med russisk statlig TV.

Received an email from The NYTimes asking for comment regarding me “advancing ideas that Ukraine is a corrupt country”—similar to Russian state TV.

I replied informing them that I actually got my ideas from the New York Times, and provided them links to their past articles. 😂 pic.twitter.com/Zy6a7Btih4

— Candace Owens (@RealCandaceO) March 21, 2022