Etter to år med pandemi så han frem til en innbringende turistsesong.

Nå konstaterer innehaveren av cruiseselskapet Bergen Fjordtours at også 2022 blir et år med underskudd i driftsregnskapet.

Grunnen er den militære konflikten mellom Russland og Ukraina, som gjør at selskapets største kundegrupper er forduftet.

Mens ukrainske menn kjemper mot Putins hær, har millioner av kvinner og barn lagt på flukt til Polen, Romania og andre land.

Men krigshandlingene rammer også russerne, som nå er økonomisk isolert fra det meste av verdenssamfunnet.

Blant annet kan russere ikke lenger fly til EU-land eller betale med Visa og Mastercard. I tillegg har rubelen tapt seg med 30-40 prosent målt mot euro og dollar, noe som legger en demper på kjøpekraften.

Det merker deler av norsk næringsliv – ikke bare i grenseområdene i Finnmark, men også langs kysten ned til Vestlandet.

E24 har snakket med innehaveren av Bergen Fjordtours.

Som navnet gir til kjenne, tilbyr selskapet cruise i fjordene på Vestlandet.

Innehaveren opplyser at 60-70 prosent av kundene er russere og ukrainere, og innrømmer at han bevisst gikk etter disse to gruppene på grunn av høy betalingsvilje.

– Vesteuropeere pleier oftest å kjøpe billett til fellesturer. Det gir oss veldig lite, forklarer innehaveren til E24.

Mens vesteuropeere reiser i store følger, kommer russerne og ukrainerne i hovedsak på familietur, og vil gjerne ha opplevelser som fisking.

I fjor kvittet innehaveren seg med selskapets ene båt, og nå legges den andre og siste ut for salg. Innehaveren tror det er kroken på døra.

– Det kan nok bli et ganske stort tap til slutt, forteller innehaveren, som opplyser at selskapet for tiden drives med påfyll av hans private midler.

Innehaveren beklager seg samtidig over regjeringens støtteordning for norske bedrifter som påvirkes av sanksjonene mot Russland.

– Hovedpoenget er at problemene ikke bare er i Finnmark, de er nedover hele kysten, sier Bergen Fjordtours’ innehaver til E24.

