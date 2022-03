annonse

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden i en tale i Polen lørdag kveld om Russlands president Vladimir Putin.

Biden on Putin: “For God’s sake, this man cannot remain in power.” pic.twitter.com/atNZtCPvAM — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2022

Litt senere kalte han Putin for en «slakter».

"He's a butcher" — Biden on Putin pic.twitter.com/yvRjLqATIc — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2022

Uttalelsen ble umiddelbart tolket som at USA søker regimeendring.

Kort tid etter talen Det hvite hus ut og forsikret at USA ikke aktivt vil jobbe for å fjerne Putin fra makten. De hevdet at det Bidens mente var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen.

White House official: “The President’s point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbors or the region. He was not discussing Putin’s power in Russia, or regime change.” https://t.co/SGy7zJLydD — Jennifer Epstein (@jeneps) March 26, 2022

Under et besøk i Israel søndag fikk utenriksminister Anthony Blinken spørsmål om talen som president Joe Biden holdt i Polen dagen før. Blinkens prøvde også å fjerne fokus.

– Som vi har sagt gjentatte ganger, har vi ikke noen strategi som dreier seg om regimeendring i Russland – eller noe annet sted for den del, sa utenriksministeren i Jerusalem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den russiske regjeringen advarte nylig om at landet kan ta i bruk atomvåpen hvis Russland utsettes for en «eksistensiell trussel».

Dan Hamilton, som tidligere hadde en høy stilling i USAs utenriksdepartement, sa tidligere i mars at det kan få uforutsigbare konsekvenser hvis Putin presses «helt til randen». Han hevdet at et «dyr som trenges opp i et hjørne, kan være farlig,» skriver NTB.

Den tidligere toppdiplomaten Richard Haas er sterkt kritisk til Biden.

– Uttalelsene fra presidenten gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere og en farlig situasjon enda farligere, skrev han på Twitter.

Haas mener det ikke er åpenbart hvordan man kan bøte på situasjonen men at Bidens rådgivere bør sende beskjed til Kreml om at USA vil forholde seg til de russiske myndigheten som finnes.

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022

Putins talsmann Dmitrij Peskov, reagerte umiddelbart lørdag kveld på Joe Biden i Warszawa kalte president Vladimir Putin en slakter.

Peskov sa at slike personlige fornærmelser ikke bidrar til bilaterale kontakter mellom de to landenes regjeringer, meldte NTB.

