Aleksandr Lukasjenko sier at han ikke har noen planer om å bli med i Ukraina-krigen, men en Hviterussland-ekspert tror sannheten er noe helt annet, ifølge VG.

– Det er mye som tyder på at Hviterussland offisielt blir med i «militæroperasjonen» en av de nærmeste dagene, sier Arve Hansen i Helsingforskomiteen, til VG.

– For det første støtter jeg meg på amerikansk og britisk etterretning, som flere ganger tidligere har forutsett russiske handlinger, for det andre er det retorikken til Lukasjenko. Han sier tydelig at hvis det skjer noe mot hviterussisk jord, så vil de svare med å gå inn i krigen. Det virker som om han forbereder det hviterussiske folk på at de snart kommer til å bli en del av krigen. Det er flere videoer fra landet som viser at hviterussisk krigsmateriell flyttes rundt. Mye tyder derfor på en opptrapping, sier Hansen.

Arve Hansen, har studert og jobbet i landet der Lukasjenko har styrt siden forrige århundre.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, mannen som i mange år ble kalt «Europas siste diktator»:

– Jeg har sagt tusen og tjue ganger at vi ikke har noen planer om å kjempe i Ukraina. Men temaet er hett, sier presidenten.

– Vi kan bli dratt inn i krigen på bare én måte: Hvis aggresjonen starter mot oss, hvis de begynner å krige mot oss. Derfor holder jeg øynene åpne, fortsetter Lukasjenko, som mener at det er bevisst at det kastes ut rykter om at Hviterussland skal være med i krigen.

