annonse

annonse

Hammersborgtunnelen på Ring 1 i Oslo er forsinket, og kommer til å bli dobbelt så dyr. MDG kaller det vanvittig pengebruk. Bilen er ingen fiende, svarer Cecilie Lyngby fra FNB.

– Det er viktig for byutviklingen i Oslo at vi lykkes med målet om å få mindre bilkjøring i sentrum, slik at man får utvidet de nærings- og menneskevennlige områdene som nå har oppstått i sentrum med bilfritt byliv, sier MDGs nestleder Arild Hermstad til VårtOslo.

I Hammersborgtunnelen passerer det 18.000 kjøretøy hvert døgn, den går under regjeringskvartalet og må av sikkerhetsgrunner senkes ti meter. Det skulle først koste 1,7 milliarder kroner, nå blir prislappen det doble, skriver Aftenposten.

annonse

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

– Det er vanvittig å bruke så mange milliarder på en tunnel som bare leder til mer trafikk og dårligere bymiljø, sier Hermstad, og legger til:

– Om regjeringen ikke går inn for å skrote tunnelen bør den nedskaleres. Det må være mulig å lage et billigere og ned-dimensjonert tunnelalternativ som kun er forbeholdt bussruter.

annonse

Hermstad mener biler er til hinder for grønn næringsutvikling og gjør det verre for fotgjengere og syklende å bevege seg på en effektiv og trygg måte.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

Alle kan ikke sykle eller gå

– Bilen er ikke vår fiende og den har kommet for å bli, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby representerer Folkets Parti FNB i Oslo bystyre, tidligere kjent som Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Hun mener det som er vanvittig i denne saken er MDGs totale mangel på respekt for de som bor i området og alle bilisters ønske om å ha effektive reiser.

Det er for lenge siden avslørt at MDG viser den dypeste forakt for bilistene, så det er ingen overraskelse at de grønne vil fortrenge bilen fra Oslo. I deres verden er hver krone brukt på bil bortkastet, fordi bilen skal jo bort fra hovedstaden, påstår Lyngby.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)



MDG er villige til å bruke 13 milliarder på sykkelfelt som bilister betaler for via bompenger, så at bilistene får en sikker tunnel er bra.

annonse

– Alle kan ikke sykle eller gå og vi alle er avhengige av at varer kommer frem, noe MDG også nyter godt av når de tar en halvliter i solen eller får en vaksine!, sier Lyngby.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474