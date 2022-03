annonse

De jobber systematisk for å få kansellert et foredrag. De bruker alle mulige skitne triks for å få det til, sier Øyvind Eikrem til Resett.

– Hans Olav Brendberg og undertegnede blir i Adressa lørdag 18. mars utsatt for et helsides harselerende personangrep fra Jonas Skybakmoen.

– I tillegg til karakteristikker som «NTH-kverulant» (meg), forvrengninger, ting tatt ut av sammenheng og kobling av oss til personer som vi ikke har noe med – forsøkes vi latterliggjort med at vi angivelig prøver å være «offer» som «mener seg forfulgt av PST», skriver Trond Andresen i Midtnorsk debatt, og spør:

– Skybakmoen går over en etisk og journalistfaglig grense. Var det ikke noen voksne i redaksjonens lokaler?

Trond Andresen er førsteamanuensis emeritus i kybernetikk ved NTNU, og skriver at for leserne må dette oppslaget henge i lufta, da Adresseavisen overhodet ikke har dekket dette journalistisk i forkant.

Andresen sier at Hans Olav Brendberg har forsøkt å få leid eller lånt lokale til et foredraget «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati», som omhandler perioden før opprettelsen av staten Israel.

Hans Olav Brendberg er lærer, oversetter, skribent og nynorskforkjemper. Han er tidligere leder av Norsk målungdom og styremedlem i Noregs Mållag, og har tidligere vært aktiv i RV og AKP i en årrekke.

Men Brendberg har fått avslått og til og med kansellert avtalt utleie gjentatte ganger, blant annet fra to litteraturhus, Trondheim folkebibliotek og sist NTNU. Andresen mener dette er ytterst betenkelig og dessverre en utvikling man ser i flere land.

– Oppsiktsvekkende for oss er at det framvoksende norske meningspolitiet er en allianse mellom medier, NTNU, litteraturhus og venstresida(!) – representert ved ledelsen i Rødt her i byen. De støtter kanselleringa, skriver Andresen.

De forsøker å undertrykke sine meningsmotstandere

– Det er skremmende å se hvordan partiet Rødt i Trondheim forsøker å undertrykke sine meningsmotstandere. Her har de, sammen med journalister og venner i forvaltning, systematisk jobbet for å få kansellert et foredrag, sier Øyvind Eikrem til Resett.

Eikrem mener de bruker alle mulige skitne triks for å få det til. Denne gruppen med selvforståtte overdommere har tydeligvis ikke forstått at ytringsfrihet også innebærer at de synspunkter en selv måtte være uenige i likevel har rett på å komme til orde, påstår han.

