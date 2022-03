annonse

Siden 16. mars har en nordmann reist i Ukraina og samlet bevis.

I fremtiden skal bevisene brukes i en rettssak hvor Russlands president Vladimir Putin står tiltalt for krigsforbrytelser, håper Aage Storm Borchgrevink (52).

– Jeg tror det er sannsynlig at noen blir dømt for dette. Blir det maktskifte i Russland, lever de politiske og militære lederne bak denne krigen utrygt, sier Borchgrevink til TV 2 om Russlands fire uker lange krig mot nabolandet Ukraina.

Borchgrevink, som nå er tilbake i Oslo, legger ikke skjul på at det er Vladimir Putin han aller helst ser i Den internasjonale straffedomstol i Haag.

Men heller ikke forsvarsminister Sergej Sjojgu eller Russlands militære og politiske ledelse for øvrig bør føle seg trygge, antyder Borchgrevink.

Gjennom flere års arbeid for Den norske Helsingforskomité har Borchgrevink hatt særskilt ansvar for menneskerettighets-situasjonen i Russland, Tsjetsjenia og Georgia. Dette er forkunnskaper som kom til nytte da Borchgrevink 16. mars reiste inn i Ukraina.

Formålet var å skaffe utstyr, medisin og biler til lokale team som arbeider med å etterforske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd der i landet.

Sammen med Arve Hansen i Helsingforskomiteen traff Borchgrevink aktivister i gruppene Truth Hounds og Insight, og dokumenterte også informasjon blant annet fra det som TV 2 kaller menneskerettighets-miljøet i byen Tsjernihiv.

– Det som skiller den russiske hæren fra andre avanserte militærstyrker er at sivile ikke bare er tilfeldige ofre, men mål i seg selv, mener Borchgrevink.

Ifølge Borchgrevink er problemet ikke å skaffe bevis, men å skille viktige bevis fra mindre viktige. Det er angivelig snakk om veldige mengder informasjon.

– Det er mengder av beviser for krigsforbrytelser. I hovedsak informasjon fra åpne kilder, men også vitner til konkrete forbrytelser. Det er så mye bevis at utfordringen er å velge ut det viktigste, for ikke å bli oversvømt, sier Borchgrevink til TV 2.

Borchgrevink ber dem som ler av tiltale-forberedelsene og som tror Putin for alltid sitter trygt bak Kremls høye murer, om å se til Serbia i 2001.

– I 1999 dokumenterte jeg drap, frihetsberøvelse og tortur i Kosovo. Å tro at den serbiske presidenten Slobodan Milosevic ville bli holdt ansvarlig virket ganske naivt. Folk smilte overbærende da jeg sa det. Men to år etter stod han for retten i Haag.

– Det viser seg at det er mulig, slår Borchgrevink fast.

Serberen Slobodan Milosevic var Jugoslavias president, og ble anklaget for folkemord i provinsen Kosovo. I 1999 gikk Nato derfor til krig mot Jugoslavia.

I 2001, året etter at han mistet makten i et folkelig opprør etter krigsnederlaget, ble Milosevic pågrepet av jugoslavisk politi, overlatt til Det internasjonale krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia og satt i varetekt hos Den internasjonale straffedomstol.

En lignende skjebne vil Putin kunne få hvis han går på fullstendig nederlag i Ukraina og avsettes gjennom statskupp eller revolusjon, spår eksperter.

Stadig flere politikere, fremfor alt USAs president Joe Biden, har enten omtalt Putin som krigsforbryter eller sagt at påstanden bør prøves for retten. Den internasjonale straffedomstol har allerede åpnet etterforskning.

Det er imidlertid uklart om Putin eventuelt vil tiltales i Den internasjonale straffedomstol eller i en særskilt opprettet krigsforbryterdomstol.

Risikoen for å pågripes gjør at Putins mulighet til å bevege seg utenfor Russland etter alt å dømme er kraftig innskrenket etter angrepet på Ukraina 24. februar.

Putin er 69 år gammel. Etter Russlands gjeldende lovverk kan Putin stille til gjenvalg som president i 2024 og sitte frem til 2036, og vil da være 83 år.

