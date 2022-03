annonse

Fra 1. juli vil det gjennom arbeidsmiljøloven bli forbudt med arbeid hjemmefra om natten og på søndager. Er dette virkelig et nødvendig statlig inngrep?

– Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret, sier Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Etter to år med strenge restriksjoner på enkeltmennesket og næringsliv, der hele markedet har måtte legge inn betydelige ressurser til å omstille seg til utallige forbud og påbud, tar nå regjeringen en 180 graders sving og nekter markedet den samme omstillingen de først ble påtvunget. Bedriftene har måtte få mer ut av hver krone gjennom effektivisering, de har måtte kjempe for å overleve strenge restriksjoner og de har måtte legge om sin drift til å blant annet kunne jobbe fra hjemmekontor.

Så velger plutselig Stortinget å innskrenke muligheten igjen, tross for at absolutt ingen – hvert fall etter hva jeg har fått med meg – har klaget på at ikke staten gir nok «vern» til arbeidere ved å la dem kunne jobbe hjemmefra.

Hjemmekontor på natten og på søndager gir frihet og fleksibilitet i arbeidslivet. Man får flere muligheter til verdiskapning, man sparer tid i pendling, det gir folk flere muligheter til å tjene litt ekstra, bedrifter kan kutte ned på unødvendige kostnader, og ikke minst er nettbanken, infrastruktur og systemene du bruker på jobb alltid tilgjengelig nettopp fordi noen har jobbet på natten med oppgraderinger og sikkerhetstiltak.

For å kalle en spade for en spade må dette være ett av de mest idiotiske frihetsinnskrenkende og verdiskapingsfiendtlige forbudene jeg har sett på lang tid. Med dette forslaget blir ikke bare utallige selvstendig næringsdrivende, som står på egne ben og skaper noe for seg selv, ansett som kriminelle av staten bare for å prøve å få endene til å møtes ved å legge inn en ekstra innsats, men også vanlige mennesker som bare ønsker seg en mer romslig økonomi, eller som har en arbeidssituasjon utenfor normen, blir straffet.

I bedriften der jeg jobber er vi (til syvende og sist på grunn av statens strenge reguleringer og høye skatter og avgifter) blitt nødt til å tenke nytt for å drive økonomisk. Da nedskalerte vi til rimeligere lokaler og satt ca. 200 av våre ansatte på hjemmekontor uten mulighet til å jobbe fra arbeidsplassen. Som mange andre bedrifter er vi i en næring der vi jobber innenfor stramme tidsfrister og høy arbeidsmengde, slik at vi ofte må presse prosjekter til siste dag. Vi trenger søndagene våre.

Men nå fratas vi muligheten til denne siste buffer-dagen, til tross for at alle arbeidstakere har kontraktsfestet frivillig helgearbeid, at alle ansatte tjener bedre på lørdag og søndag og dermed foretrekker disse dagene, og til tross for at de ansatte jobber uten arbeidsplikt og dermed bare har jobb når vi har prosjekter å gi. Med andre ord at tilgjengelig arbeid fluktuerer og at hver mulighet for flere timer er ettertraktet.

Den anledningen til å frivillig velge å kunne få en bedre økonomisk hverdag blir nå tatt fra folk for at politikere skal kunne moralposere for å vinne stemmer. De blander seg alt for mye inn i arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse inngrepene gjort av uvitende tredjeparter vitner om manglende respekt for arbeidskontrakter begått mellom samtykkende parter. Dette er paternalistiske og egoistiske folk som ikke tenker på konsekvensene av sitt formynderi.

Hvor langt skal vi la myndighetene få stikke nesen sin inn i ditt arbeidsforhold før noen sier ifra?

De beste til å avgjøre arbeidstider- og steder er nettopp de som blir påvirket av dem, ikke statlige byråkrater med sine 9-17-jobber. Dette er unødvendig detaljstyring av folks liv, og det tar ikke slutt før man får et parti på Stortinget som snakker imot retningen reguleringene går.

Liberalistene er det partiet. Vi sier at du vet best selv, at det er ditt liv og bør være ditt valg.

