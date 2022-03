annonse

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) ble fortalt at en stilling innebar «negerarbeid» under et andregangsintervju hos Finans Norge.

Finans Norge er Finansnæringens Hovedorganisasjon. De representerer om lag 240 finansbedrifter med 50.000 ansatte.

Under intervjuet var det tre personer til stede. Lederen for den juridiske avdelingen, Nils Henrik Heen, satt ansikt til ansikt med Shah. I tillegg var en person fra HR-avdelingen og en annen ansatt med digitalt. Det er E24 som skriver om saken.

Uttalelsen kom fra den som var med digitalt. Shah stilte spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver han kunne vente seg hvis han fikk jobben.

Denne personen brukte ordet «negerarbeid» for å beskrive deler av arbeidsoppgavene.

– Jeg var usikker på om jeg hørte riktig, for ingen reagerte, sier Shah som mener det er «helt urimelig å bli behandlet på den måten».

– Du kan bare tenke deg. Jeg er mørk, fra Grønland og oppvokst med venner som er mørkhudede. Jeg har ikke noe imot å bruke det ordet i en politisk kontekst hvor man for eksempel debatterer om uttrykket er riktig eller ikke. Men når det blir brukt i en slik setting, da reagerer jeg naturligvis, sier Shah.

– Jeg tenkte bare «negerarbeid», er det det jeg skal gjøre? Hva er det? Hvordan er rasismepolitikken? Kan jeg trives her nå? fortsetter han.

Juridisk direktør Nils Henrik Heen sier nå at han burde ha tatt det opp der og da, men at ingen gjorde det. Heen så imidlertid at Shan reagerte og kontaktet ham etter intervjuet og beklaget hendelsen.

– Fra en annen tid

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Han mener det er to måter å tolke hendelsen på.

– En måte er diskriminering, at det er vondt ment og at det er et tegn på en holdning. Den andre måten å tolke dette på er at det er en tungeglipp, fra noen som har levd så lenge at man kommer fra en tid der denne typen begrep faktisk sto i lærebøkene, sier han.

Shah har klaget saken inn for Diskrimineringsnemda.

