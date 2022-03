Vestlige eksperter som har undersøkt hendelsen, mener det er vanskelig å fastslå hva slags stoff som eventuelt kan ha forårsaket symptomene, men spesialister på kjemiske våpen som Bellingcat har vært i kontakt med sier symptomene stemte mest overens med porfyrin, organofosfater eller bisykliske stoffer, men de kunne ikke fastslå kilden til forgiftningen på grunn av fravær av spesialisert laboratorieutstyr i nærheten av ofrene.

Sannsynligvis utsatt for kjemiske våpen

Bellingcat, som er et nettsted som undersøke menneskerettighetsbrudd og kriminalitet over hele verden, skriver symptomene viser at de tre sannsynligvis har blitt utsatt for kjemiske våpen, men at mengden som har vært brukt har vært for liten til å påføre livstruende skader, og at det dermed er mer sannsynlig at hensikten bak angrepet har vært å skremme, fremfor å drepe ofrene.

Ifølge Bellingcat skal forgiftningen ha blitt utført etter at fredsforhandlinger, som fant sted i Ukraina, ble avsluttet rundt klokken 22.00. Abramovich var involvert av ukrainsk side som tilrettelegger og skal ha vært målet for angrepet, mens de to andre i fredsdelegasjonen ble rammet som følge av at de overnattet i samme leilighet som Abramovich.