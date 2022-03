annonse

Flere, blant annet den svenske SVT-journalisten Carl Fridh Kleberg, ønsker å vite mer om en tortur-video fra krigen som blir spredt på sosiale medier.

Også CNN har omtalt videoen.

Videoen viser angivelig russiske soldater som blir tatt til fange av ukrainere. I videoen som er blitt delt på blant annet twitter kan man se at de ukrainske soldatene skyter russerne i foten mens de er under fangenskap. Noen av fangene blir avkledd og får bind foran øynene. Videoen kan være være filmet under en operasjon i Kharkiv-regionen øst i landet.

I videoene du kan se lenger ned i artikkelen (advarsel sterke bilder) kan man høre de ukrainske soldatene gjøre narr av de skadde russerne.

Reagerer

BBCs utenrikskorrespondent Anna Holligan har lagt ut en melding på twitter der hun skriver at hun har sett tortur-videoen.

Journalisten sender et stikk mot politikere i sin melding.

– Ved å akseptere ICC-jurisdiksjonen har Ukraina gjort det mulig for ICC-advokater å etterforske anklager om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på begge sider. Retorikk fra noen politikere antyder fokus på russere alene, skriver hun.

Den svenske SVT-journalisten Carl Fridh Kleberg har også sett videoene som er blitt delt. Han har svart på en twitter-melding der der antydes at dette er krigsforbrytelser.

Kleberg skriver at han ikke kan bekrefte videoens autentisitet, men at videoen er viktig å forfølge.

– Jeg håper å få en avklaring rundt dette, skriver han.

Firstly, I personally can’t say neither this nor that regarding the veracity of the video (also, warning: graphic content) and what is said about it. But Eliot is right that it’s important to investigate also this type of incident. I hope some clarification will be forthcoming. https://t.co/uQs3aeYNdV — Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) March 27, 2022

Sterke bilder

Wilson Dizard, en journalist ved Tyrkias offentlige kringkastingsstasjon TRT, tvitret at mishandling av russiske krigsfanger er i ferd med å bli en «farlig trend».

Han bemerket at det er i Ukrainas interesse å behandle krigsfanger på en human måte for å oppmuntre flere russere til å overgi seg.

Du kan se de to tortur-videoene vedlagt under (advarsel sterke bilder).

It might give the impression that the Russian military were captured after having been wounded. But that’s not the case. At the end of the video, we can see Ukrainian soldiers shooting all the newly arrived prisoners through their legs.#WarCrimes pic.twitter.com/o7B7M1p2pG — Maria Dubovikova (@politblogme) March 27, 2022

18+ (21+) Ukrainian soldiers shoot Russian prisoners of war in the legs and afterwards give them a severe beating. At the beginning of the video, there are Russian POWs lying on the ground with bullet wounds in their legs, some of them have got leg bones broken. #WarCrimes pic.twitter.com/t8Wj33X8rv — Maria Dubovikova (@politblogme) March 27, 2022

En rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj sier de vil etterforske saken.

– Myndighetene tar dette veldig alvorlig, og det kommer til å bli en umiddelbar etterforskning. Vi er en europeisk hær, og vi håner ikke våre fanger. Om det viser seg å være sant, er dette absolutt uakseptabel oppførsel, sa Oleksiy Arestovych under et intervju publisert søndag, ifølge CNN.

