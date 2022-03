annonse

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt mandag på grunn av dårlig vær.

Samtidig er snøskredfaren stor i deler av landet, skriver NTB.

Mandag morgen ble riksvei 7 Hardangervidda ved Eidfjord/Hol stengt for all trafikk grunnet uvær. På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er det kolonnekjøring. Fylkesvei 53 Tyin – Årdal er stengt for trafikk, mens det er innført kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet på riksvei 52.

Også E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvær.

I området Lofoten og Vesterålen melder Varsom.no om betydelig fare for snøskred mandag.

– Det er svært lett å løse ut skred i fokksnøen fra helgen for deg som kjører ski eller brett, opplyser de.

For Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane vil skredfaren være betydelig både mandag og tirsdag.

Kraftig vind og snø vil gi økende skredfare og det anbefales derfor at en er forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, samt at en unngår terreng som er brattere enn 30 grader.

