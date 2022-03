annonse

annonse

Den tidligere Fox News-journalisten Chris Wallace kritiserer sin gamle arbeidsplass for å tvile på fakta.

I et intervju med New York Times, forteller Wallace om bakgrunnen for å forlate den konservative kanalen Fox News.

Etter 18 år som politisk journalist i Fox News, forlot Wallace kanalen til fordel for liberale CNN, skriver VG.

annonse

– Det går bra å ha meninger, konservative meninger eller liberale meninger. Men da folk begynte å stille spørsmål ved sannheten – hvem vant 2020-valget? Var 6. januar et opprør? Det så jeg på som uholdbart, sier Wallace.

Dette er heller ikke første gang den anerkjente journalisten har sagt mot sine egne kollegaer på politisk motivert grunnlag.

Under et intervju med Associated Press i 2017, uttrykte Wallace at han ikke var særlig begeistret for sine kollegers omfavnelse av begrepet «fake news». Han likte svært dårlig at kanalens politiske kommentatorer gikk hardt ut mot media etter at Trump gjorde dette til en het potet.

annonse

– Det plager meg. Hvis de vil si at de liker Trump, eller at de er opprørte over demokratene, er det greit, men jeg liker ikke at de langer ut mot media, for ofte langer de ut mot det vi på nyhetssiden gjør, sa han den gang.

Wallace forteller at han følte et «skifte» i Fox News, etter at tidligere president Donald Trump tapte valget i 2020, og han begynte å se seg om etter et annet sted å jobbe.

– Før tenkte jeg at det var et miljø hvor jeg kunne gjøre jobben min og føle meg bra om min involvering i Fox. Siden november 2020, ble det bare mer og mer uholdbart ettersom tiden gikk, forteller han.

Les også: Norske mediers USA-dekning er ensidig, villedende og splittende

Wallace har denne våren premiere på sin nye serie på CNN hvor hans nye talkshow også vil ta opp andre tema som sport og kultur.

– Jeg ville gjøre noe annet enn politikk, sier han.

Programleder i Fox News, Tucker Carlson, er en av de som Wallace er kritisk til. Det siste fra Carlson hvor han spør hvorfor så mange amerikanere hater Putin etter invasjonen av Ukraina, har vært med og gjort sitt til at Wallace vil begynne på nytt og legge fortiden bak seg.

– En av grunnene til at jeg sluttet, var at jeg ville legge alt dette bak meg. Det har ikke vært et øyeblikk hvor jeg har angret på den avgjørelsen, avslutter Wallace.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474