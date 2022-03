annonse

En føderal dommer avgjorde i dag at Donald Trump, og advokaten som ga ham råd om hvordan han skulle omgjøre valget i 2020, sannsynligvis hindret kongressens arbeid og deltok i et komplott for å bedra USA.

– Planens ulovlige karakter var åpenbar, skrev dommer David Carter i en kjennelse i dag, ifølge The New York Times.

Carter skrev også: «Vår nasjon ble grunnlagt på den fredelige maktovergangen, illustrert av at George Washington la ned sverdet for å gjøre plass for demokratiske valg. Ved å ignorere denne historien, aksjonerte president Trump kraftig for at visepresidenten på egenhånd skulle bestemme resultatene av valget i 2020.»

Dommeren mener det er «mer sannsynlig at Trump brøt loven enn at han ikke gjorde det» da han forsøkte å stanse godkjenningen av det amerikanske presidentvalget i november 2020.

Må overlate 100 e-poster til komiteen som undersøker stormingen av kongressen

Den føderale dommeren David O. Carter bestemte også at over 100 e-poster fra Trumps rådgiver John Eastman skal tilgjengeliggjøres for komiteen i Representantenes hus som undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. Det er den komiteen som har bedt om tilgang til e-postene fordi de mener Eastman samarbeidet med Trump.

Komiteen sier de nå har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en sammensvergelse for å hindre Kongressen i å godkjenne valgresultatene. I tillegg mener de at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.

