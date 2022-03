Tidligere i måneden så avisen Novaja Gazeta, som ble grunnlagt i 1993 med støtte fra Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov som ga avisen pengene han hadde fått for Nobels fredspris tre år tidligere, seg nødt til å slette alt innhold om Russlands krigføring i Ukraina.

Bakgrunnen for beslutningen kommer som en følge av Russlands nye medielov som gjør det straffbart å publisere det Kreml til enhver tid definerer som «falske nyheter» om krigen, for eksempel å omtaler krigen i Ukraina som det det er – en krig – og ikke «den spesielle operasjonen på Ukrainas territorium», som Putin krever krigen omtalt som.

Etter at avisen påla seg selv «militær sensur» som følge av den nye medieloven, fortsatte den å dekke andre saker, men etter at avisen likevel fikk to advarsler fra det russiske medietilsynet, har de nå besluttet å stanse all publisering både på papir, nett og i sosiale medier.

– Det er en forferdelig og vanskelig beslutning både for oss og dere, men vi må redde oss selv, sier Muratov i en kommentar.

Muratov kunngjorde også nylig at han vil auksjonere bort nobelmedaljen han mottok i Oslo i desember og bruke inntektene til hjelpe sårede og syke barn blant krigsflyktningene fra Ukraina.

