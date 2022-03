annonse

Sofia Rana sitter i Oslo bystyre for Rødt, hun mener at det sjenerøse behandlingen av flyktningene fra Ukraina viser en forskjellsbehandling av «ikke-hvite flyktninger» som er «slående».

Rana er mer opptatt av å prøve å skape inntrykk av en rasisme som ikke eksisterer, svarer Erlend Wiborg fra Frp.

– Jeg synes solidariteten som vises ukrainere nå bør sette standarden for hvordan vi reagerer på flyktninger ellers, skriver hun i VårtOslo, og legger til:

– Hvis Ukraina er vårt nærområde, er Hellas også det. I leiren Kara Tepe sitter det ti-tusenvis av mennesker, inkludert barn som har levd med traumer i flere år. Vi vet hva de har flyktet fra.

Sofia Rana er rådgiver i Antirasistisk Senter med fagfelt høyreekstremisme. Hun sier at forskjellsbehandlingen av ikke-hvite flyktninger er slående. Asylsøkere som får avslag, må forlate Norge til tross for at det ikke er trygt dit de drar.

Rana vil ha den samme omsorgen for disse menneskene som vi nå ser for de ukrainske flyktningene. Et ukrainsk pass vil nå også være gyldig reisebevis på kollektivtransport i mange kommuner. Politikere som vanligvis er svært kritiske til flyktninger, ønsker nå at ukrainere skal få umiddelbar arbeidstillatelse.

Dette er i vårt nærområde

– Den eneste som trekker inn hudfarge i debatten her er Sofia Rana selv, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er innvandringspolitisk talsperson for FrP, og sier at de bryr seg ikke om folk er hvite, svarte, brune, gule, grønne eller blå i huden. Frp har alltid sagt at flyktninger hjelpes best i sine nærområder, det er også sånn vi får hjulpet flest mulig. Nå har Norges naboboland angrepet Ukraina. Dette er i vårt nærområde og da er det vår tur til å hjelpe til, både humanitært og ved å la ukrainere på flukt kunne søke tilflukt i Norge, mener Wiborg.

Flyktninger fra for eksempel Syria og Afghanistan hjelpes best i deres nærområder, sier han. For kostnadene med å hente 35 enslig mindreårige asylsøkere fra Syria kan vi hjelpe 8300 personer i deres nærområder.

– Det at Rødt og Rana er mer opptatt av å prøve å skape inntrykk av en rasisme som ikke eksisterer i dette tilfellet enn å hjelpe mennesker på flukt er trist, sier Wiborg til Resett.

