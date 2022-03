annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj stikk mot Nato og vesten møter mange reaksjoner.

44-åringen holdt en ny tale lørdag der han rettet ny kritikk mot vesten og Nato.

«Zelenskyj anklaget vesten for feighet», skriver nyhetsbyrået AP i sin artikkel etter å ha hørt talen.

Den ukrainske presidenten krever å få tilsendt flere jagerfly og stridsvogner fra vesten som kan brukes i krigen mot Russland, og sier han er oppgitt over «ping pong diskusjon» om hvem som skal overlevere våpenstøtten.

– Jeg har snakket med forsvarerne av Mariupol i dag. Jeg er i konstant kontakt med dem. Deres besluttsomhet, heroisme og fasthet er forbløffende, sa Zelenskyi i videotalen, med henvisning til den beleirede sørlige byen i landet.

Han kom deretter med stikk mot vesten.

– Hvis bare de som har tenkt i 31 dager på hvordan de skal overlevere dusinvis av jetfly og stridsvogner hadde hatt 1 prosent av samme mot, sa han.

Reuters skriver også at Zelenskyj «krevde» mer våpenlevering fra vesten.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy demanded more military hardware, including tanks and planes, from the West, and questioned whether NATO is intimidated by Moscow https://t.co/opjIqmmmhW pic.twitter.com/6RB28014Mq — Reuters (@Reuters) March 27, 2022

Men den ukrainske presidenten stoppet ikke der.

I sine spisse bemerkninger anklaget Zelenskyj vestlige regjeringer for å være «redde for å forhindre denne tragedien. Redd for å bare ta en avgjørelse», skriver AP.

– Så hvem er ansvarlig for det euro-atlantiske fellesskapet? Er det fortsatt Moskva, takket være skremmetaktikken? sa Zelenskyj.

Reagerer

I kommentarfeltet til Reuters på Twitter er det kommet mange reaksjoner mot Zelenskyis uttalelser og hans krav om å få tilsendt mer våpen.

– Jeg synes det han gjør er modig, men jeg begynner å bli litt irritert over hvordan han kaster skygge mot nasjonene som hjelper landet hans. Jeg forventer at han sier «takk … vi må fylle på». Ikke “Jeg krever mer!”, skriver en person.

– Det ser ut som Zelenskij ikke vil at denne krigen skal ta slutt, han vil ha flere kamper. Hvorfor kan han ikke presse på for fredelige forhandlinger i stedet for å kreve flere våpen? spør en annen.

– Hvem skal minne ham på at landet hans ikke er en del av NATO? skriver en tredjeperson.

– “Krever”?? Hvem tror denne personen at han er? skrives det.

