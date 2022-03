annonse

Spenning til siste slutt under årets andre Formel 1-løp.

Etter Ferraris maktdemonstrasjon under sesongåpningen i Bahrain, hvor Red Bull hadde et katastrofeløp hvor ingen av bilene fullførte løpet, så var det tid for revansj i Jeddah.

Den regjerende verdensmester Max Verstappen snek seg forbi Charles Leclerc få runder fra mål og gikk dermed seirende ut av en intens Formel 1-duell, skriver NTB.

Leclerc var igjen på hugget og så ut til å dominere også dette løpet før han på den 47. runden ble passert av Verstappen.

– Det var svært tøft, men et bra løp. Vi kjempet hardt, og på slutten hadde jeg bitte litt mer fart. Det var ikke lett, men jeg kom meg foran til slutt, sa Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

Leclerc noterte beste rundetid og topper sammendraget med 45 poeng. Det skiller tolv poeng til toer og lagkamerat Carlos Sainz jr., som med sin tredjeplass sørget for at Ferrari fikk to mann på pallen bak Verstappen.

– Jeg nøt virkelig dette racet. Det var et hardt, men rettferdig. Alle løp burde være som dette. Selvfølgelig er jeg skuffet, sa Leclerc.

Mercedes-veteranen Lewis Hamilton er bare en skygge av seg selv, og etter et forholdsvis godt løp i første runde hvor han var heldig og endte på pallen, så ble det kun en skuffende 10. plass nå.

Hamilton har vunnet Formel 1 hele syv ganger, noe som er en rekord han deler med den legendariske Michael Schumacher.

Formel 1 er tilbake om to uker. Da skal det kjøres i Melbourne i Australia.

Løpsresultater:

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 50 1:24:19.293 25

2 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +0.549s 19

3 55 Carlos Sainz FERRARI 50 +8.097s 15

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 50 +10.800s 12

5 63 George Russell MERCEDES 50 +32.732s 10

6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 50 +56.017s 8

7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 +56.124s 6

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 50 +62.946s 4

9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +64.308s 2

10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 +73.948s 1

11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 50 +82.215s 0

12 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +91.742s 0

13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49 +1 lap 0

14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 47 DNF 0

NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 36 DNF 0

NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 35 DNF 0

NC 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 35 DNF 0

NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 14 DNF 0

NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 0 DNS 0

