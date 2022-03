annonse

annonse

UllevaalLandslagssjef Ståle Solbakken bekreftet på dagens pressekonferanse at Erling Braut Haaland starter mot Armenia i morgendagens landskamp mot Armenia på Ullevaal stadion.

– Ja, vi fikk beskjed av medisinsk avdeling i dag tidlig at alle er tilgjengelig, sa han.

I går opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland at Haaland starter «hvis han føler seg pigg».

annonse

Haaland scoret Norges første mål i 2-0-seieren over Slovakia fredag. Med seg i angrepene mot Armenia får han Joshua King og i siste forsvarsledd står keeper André Hansen.

– Han er en del av en skummel bordtennisgjeng

Under dagens presssekonferanse på Ullevaal forklarte landslagssjef Solbakken nok en gang på grundig vis bakgrunnen for skjermingen av Haaland, som nå er oppe i 13 mål på 16 A-landskamper, men han signaliserte også at løsningen på den pågående samlingen er et unntak.

– Erling sitter her (på podiet i pressekonferansesalen) neste gang. Det kan jeg love dere, sa Solbakken.

annonse

– Erling er en av alle spillerne som gleder seg til å komme til landskamp. Han er en del av en skummel bordtennisgjeng i sjette etasje. De spiller litt for lenge og litt for høylytt noen ganger, sa Solbakken, for å belyse at superstjernen Haaland er en del av laget som de andre.

Morgendagens motstander Armenia ligger på 92.-plassen på Fifa-rankingen. Armenerne slo Montenegro 1-0 forrige uke. Neste landskampperiode for Haaland kommer i juni. Da spiller Norge fire kamper i Uefas nasjonsliga i løpet av bare elleve dager, blant annet mot Serbia og Sverige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474