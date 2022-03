annonse

FrP stiller krav om fjerning av drivstoffavgiftene for å støtte regjeringens Ukraina-krisepakke.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i dag at regjeringen vil legge frem en krisepakke vedrørende Ukraina-krigen fredag, men hvorvidt den vil få tverrpolitisk støtte i stortinget vil ifølge FrP være avhengig av hvorvidt regjeringen samtidig vil gå inn for å fjerne drivstoffavgiftene eller ei.

I en pressemelding opplyser Fremskrittspartiet at de at de er for å bevilge mer penger til Forsvaret, sivil beredskap og ukrainske flyktninger, men partiet mener at en krisepakke også må inneholde tiltak for folk og bedrifter i form av avgiftskutt.

– Ubegripelig at oljelandet Norge ikke tar seg råd til det samme som Sverige

– Det er helt nødvendig å gjøre noe som avhjelper situasjonen for folk flest og bedrifter i Norge for å håndtere de skyhøye prisene på drivstoff, strøm og mat. Da trenger folk å få beholde mer av sine egne penger gjennom å sette ned avgiftene istedenfor at staten skal dele ut almisser, sier Sylvi Listhaug

– Vårt krav inn i slike forhandlinger er å fjerne drivstoffavgiftene. Når selv den sosialdemokratiske regjeringen i Sverige har kommet med en egen krisepakke for bilistene, er det ubegripelig at oljelandet Norge ikke tar seg råd til det samme, konkluderer FrPs partileder.

