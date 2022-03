annonse

Ukrainske myndigheter lover umiddelbar gransking etter en video som angivelig viser ukrainske soldater skyte russiske krigsfanger i knærne.

I en nesten seks minutter lang video kan man høre ukrainske soldater si at de har tatt til fange en russisk rekognoseringsgruppe i Olkhovka i Kharkiv. Videoen viser angivelig at ukrainske soldater skyter russiske krigsfanger i knærne, melder CNN.

En av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Oleksiyj Arestovytsj sa søndag i et intervju som ble lagt ut på YouTube at saken skal granskes.

– Regjeringen tar dette på stort alvor og det blir igangsatt umiddelbar etterforskning. Vi er en europeisk hær og vi gjør ikke narr av våre krigsfanger. Hvis dette viser seg å være ekte, er det fullstendig uakseptabel oppførsel, sier han.

I en separat orientering sier Arestovytsj at Ukraina behandler krigsfanger i henhold til Genevekonvensjonen.

Britisk krigsforbryteradvokat blir rådgiver for Ukraina

Britiske myndigheter har utpekt krigsforbryteradvokaten Howard Morrison som rådgiver for Ukrainas riksadvokat.

Den britiske regjeringens øverste juridiske rådgiver Suella Braveman sier at Morrison skal fungere som uavhengig rådgiver for Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova, melder BBC.

Morrison har tolv års bakgrunn som dommer i Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia og Den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC).

Tidligere denne måneden skrev Braveman under på en felles uttalelse med Venediktova med løfte om støtte til innsamling av bevis for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina.

Alle mulighetene ligger på bordet når det gjelder å straffeforfølge Russlands president Vladimir Putins regime for krigsforbrytelser, uttalte Braveman i Underhuset torsdag. Men hun slo fast at Storbritannias foretrukne tilnærming vil være å benytte ICC.

Ukraina hevder russiske styrker trekker seg fra Kyiv-regionen

Russland har blitt tvunget til å trekke tilbake styrker fra Kyiv-regionen som følge av store tap, hevder den ukrainske generalstaben.

To bataljoner med taktiske grupper fra den russiske hæren er trukket tilbake fra Kyiv-regionen og inn i Hviterussland, noe som er typisk for militærenheter som er blitt påført betydelige tap, står det i en oppdatering fra generalstaben i Ukraina ifølge BBC.

I tillegg er det stor reduksjon i mengden enheter som flyttes fra Russland og inn i Ukraina, hevder generalstaben.

Ukraina ber FN gripe inn for å sikre Tsjernobyl-området

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk frykter radioaktive utslipp fra Tsjernobyl og ber FN gripe inn og ta kontrollen over området.

Veresjtsjuk oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å iverksette umiddelbare tiltak for å demilitarisere eksklusjonssonen i Tsjernobyl og sende en spesialdelegasjon.

Hun anklager Russland for å begå uansvarlige handlinger rundt det nedlagte atomkraftverket. Den russiske aktiviteten kan føre til at det lekker ut radioaktivitet som kan berøre store deler av Europa, hevder hun ifølge The Guardian , som viser til et innlegg fra henne i meldingstjenesten Telegram.

Russiske styrker fortsetter å militarisere området rundt det nedlagte kraftverket, der det er lagret radioaktivt materiale etter eksplosjonen i 1986. Skader på strukturen som beskytter anlegget, kan føre til utslipp av betydelige mengder radioaktivt støv, uttaler Veresjtsjuk.

– Russland ignorerer disse truslene, og fortsetter å sende og oppbevare betydelige mengder ammunisjon i umiddelbar nærhet av atomkraftverket og gjennom byen Pripyat, skriver hun.

Russlands bruk av «gammel ammunisjon av dårlig kvalitet» øker faren for detonasjon selv under lasting og transport, hevder hun. I tillegg har flere store branner startet i området, påpeker hun.

Det nedlagte kraftverket har vært under russisk kontroll i en måneds tid.

Ukraina hevder Russland utplasserer nye raketter i Hviterussland

Russland forbereder rakettangrep mot Ukraina ved å sende nye raketter til utskytingsramper i Hviterussland, ifølge ukrainsk etterretning.

Rakettene skal brukes med Iskander-systemet av enheter som er utstasjonert nær Kalinkavitsjy sørøst i Hviterussland, står det i en uttalelse fra den ukrainske generalstaben, som siterer ukrainsk militæretterretning.

Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Iskander-systemet er et mobilt bakkebasert system som kan skyte ut kortdistanseraketter og krysserraketter. Eksperter har påpekt at prosjektilene slipper ut såkalte lokkeduer etter utskyting for å forvirre radarer og avskjæringsraketter.

Zelenskyj før Russland-samtaler: Vårt mål er fred og normalt liv

Ukrainas mål er å oppnå fred og tilbakevending til et normalt liv så fort som mulig, sier president Volodymyr Zelenskyj i forkant av nye samtaler med Russland.

– Fred og tilbakevending til et normalt liv i landet vårt så fort som mulig er et opplagt mål, sier Zelenskyj i en videotale ifølge BBC.

Presidenten sier også at suverenitet og territoriell integritet fortsatt vil være prioriterte temaer i den kommende runden med samtaler med Russland, som skal starte i Tyrkia mandag eller tirsdag.

– Effektive sikkerhetsgarantier er en nødvendighet, sier presidenten.

Søndag hadde Zelenskyj i et intervju med russiske journalister sagt at han var villig til å diskutere ukrainsk nøytralitet. Før krigen hadde Russland stilt krav om at Ukraina aldri må bli medlem av Nato.

I intervjuet med russiske medier søndag sa Zelenskyj også at han utelukker å gjenerobre alle områder som er russiskkontrollerte med makt, og sa det ville ha ført til tredje verdenskrig. Han ønsker derfor å inngå kompromiss knyttet til Donbas-regionen i Øst-Ukraina, der russiskstøttede styrker har hatt kontroll siden 2014, sa han ifølge Reuters.

Tidligere har Zelenskyj advart om at han ikke vil være villig til å avgi territorier i fredssamtaler, og har vist til at hans styrker har påført Russland store tap, melder Sky News.

Luftangrep mot flere ukrainske byer

Russiske styrker fortsatte søndag kveld å gjennomføre rakettangrep mot flere byer i Ukraina, ifølge en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere.

– Flere og flere raketter hver dag. Mariupol teppebombes, uttaler rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Han nevner også byer som Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr og Rivne, melder CNN.

– Russland har ikke lenger språk, humanisme, sivilisasjon. Bare raketter, bomber og forsøk på å slette Ukraina fra verdenskartet, sier han.

Luftvernsirener ble utløst i alle landets regioner tidligere søndag kveld. Det ble meldt om lyd fra flere kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, og i Luzk nordvest i landet ble et drivstofflager angivelig truffet i et angrep.

Podoljak anklager den russiske hæren for «umenneskelig taktikk» som omfatter «delvis eller full blokade av humanitære korridorer og blokade av beleirede byer».

Frankrike: Mariupol er blitt et nytt Aleppo

Verdenssamfunnet må gripe inn umiddelbart for å hjelpe den beleirede havnebyen Mariupol, som er blitt et nytt Aleppo, sier Frankrikes utenriksminister.

– Dere kan se at Mariupol er blitt et nytt Aleppo, med det jeg håper er en kollektiv skyldfølelse hvis vi ikke foretar oss noe, sier Jean-Yves Le Drian, med henvisning til den syriske byen som ble rammet av noen av de verste kampene i den brutale Syria-krigen.

– Mariupol er en beleiringskrig der Russland har holdt det gående i en måned nå. Kanskje det ikke var forestilt å være en beleiringskrig, men i dag er vi i en beleiringskrigføring, og Mariupol er blant eksemplene som peker seg mest ut. Militær beleiring er grusomme kriger fordi sivilbefolkning massakreres, utslettes. Lidelsene er fæle, sier Le Drian ifølge BBC.

For en uke siden sammenlignet den greske generalkonsulen i Mariupol, Manolis Androulakis, også ødeleggelsene i byen med Aleppo etter at han klarte å flykte til Aten.

– Mariupol vil bli inkludert på en liste over byer i verden som ble fullstendig ødelagt av krig, som Guernica, Stalingrad, Grozny og Aleppo, sa Androulakis da han var tilbake i hjemlandet.

Storbritannia: Russland har isolert Ukraina fra maritim handel

Russland har klart å isolere Ukraina fra internasjonal maritim handel ved å blokkere Ukrainas kyst, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

I en daglig vurdering av krigen i Ukraina skriver forsvarsdepartementet i London at den russiske marinen fortsetter å gjennomføre sporadiske rakettangrep mot mål i Ukraina.

Ukrainas ødeleggelse av det russiske landgangsfartøyet Saratov i Berdjansk ventes å ha ødelagt den russiske marinens evne til å gjennomføre operasjoner nær den ukrainske kysten i fremtiden, står det videre i vurderingen.

Berdjansk ligger vest for den beleirede havnebyen Mariupol. Det var i torsdag i forrige uke at den ukrainske marinen uttalte at den hadde ødelagt landgangsskipet. Først ble det oppgitt at skipets navn var Orsk, men dagen etter uttalte den ukrainske generalstaben at skipets korrekte navn var Saratov.

Scholz: Nato er ikke ute etter regimeendring i Russland

Regimeendring i Russland er ikke noe Nato-mål, til tross for den russiske invasjonen av Ukraina, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Det er ikke Natos mål, og heller ikke den amerikanske presidentens mål, sier Scholz til den tyske kringkasteren ARD.

Lørdag sa USAs president Joe Biden at Russlands president Vladimir Putin er en slakter som ikke kan sitte ved makten.

– Jeg har hatt mulighet til å snakke ut med ham i Det hvite hus og vi har også diskutert disse spørsmålene, sier Scholz om Biden.

Det hvite hus gikk raskt ut etter Bidens tale i Warszawa lørdag for å tone ned budskapet som presidenten hadde kommet med.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden i talen.

– Demokrati, frihet og rettferdighet har en fremtid overalt. men det er opp til folket og til landene selv å kjempe for denne friheten, sier Scholz.

Scholz uttalelser kom etter at Frankrikes president Emmanuel Macron søndag advarte mot verbal eskalering med Putin.