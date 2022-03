annonse

Den norske fotballspilleren Andreas Schjelderup har innrømmet at han avslo sjansen til å signere for Liverpool – selv om han har latt døren stå åpen for en potensiell overgang i fremtiden, skriver den britiske avisen Liverpool Echo.

17-åringen startet karrieren i Bodø/Glimt, og hans talent ble fort lagt merke til av flere klubber. Det endte til slutt at han signerte for danske FC Nordskjælland.

I et intervju med Goal sier han at det var vanskelig å si nei til Liverpool.

– Det var selvfølgelig litt vanskelig (å si nei til Liverpool), for når du blir eldre ser du på de store navnene og så hører du at de vil ha deg, så hodet begynner å spinne tenåringen, sier tenåringen som har blitt sammenlignet med Manchester City-spiller Jack Grealish.

– Men jeg fikk mye hjelp fra min far og agenter, som hjalp meg med å ta den riktige avgjørelsen. Det gjorde litt vondt for meg og min far (å ikke signere for Liverpool), men flyttingen hit var i stedet for å gå til et akademi på under-19 eller under-17-nivå, avslutter Scheldrup.

