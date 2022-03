annonse

Nye DNA-analyser av gamle sporprøver i Baneheia-saken viser enda et funn mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen, men ingen spor etter Viggo Kristiansen.

VG skriver at DNA-eksperter i utlandet har gjennomført nye analyser av gamle sporprøver i Baneheia-saken i forbindelse med at Oslo politidistrikt har etterforsket saken på nytt.

I 2000 slo ekspertene fast at DNA i prøvene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen inneholdt funn som kun pekte mot Viggo Kristiansen eller 54,6 prosent av den mannlige befolkningen, men i de nye analysene, fant man ingen spor etter Viggo Kristiansen i sporprøven, men de fant Jan Helge Andersens DNA.

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble i mai 2000 voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Andersen ble dømt for overgrepet og drapet på Sørstrønen og for medvirkning til Kristiansens voldtekt av den andre jenta i Baneheia i mai 2000.

Neste skritt er opp til statsadvokaten

Det var i fjor høst at det først ble kjent at det var påvist DNA fra Andersen på begge jentene, også Paulsen som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

NRK skriver at det er funnene Rettsmedisinsk institutt gjorde i fjor høst, da det først ble kjent at det var påvist DNA fra Andersen på begge jentenes, som nå er bekreftet av ekspertene i utlandet.

I februar sa statsadvokat Andreas Schei til NTB at svarene på DNA-analysene som gjennomføres i utlandet, er viktige for å få ferdigstilt den nye etterforskningen. Den nye etterforskningen gjøres i forbindelse med at straffesaken mot Kristiansen i fjor ble gjenopptatt.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling mot Kristiansen i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

