annonse

annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) vil prioritere pengestøtte til forsvar, beredskap og flyktninger, samtidig som han vil bruke mindre penger til byggingen av Norge, dvs infrastruktur.

Støre sier i et nytt intervju med Adresseavisen at store samferdsels- og byggeprosjekter kan bli kuttet eller skjøvet som følge av krigen i Ukraina.

Støre vil heller bruke penger på å bygge opp forsvaret og ta i mot flyktninger.

annonse

– Vi har noen store prosjekter knyttet til samferdsel og transportplan, store bygg og anlegg, som krever store investeringer. Det skal vi fortsatt ha, men dette er tiden for å gå ærlig og åpent gjennom det, sier Støre.

– Både fordi økonomien er slik at vi nå må passe på at den ikke blir overopphetet, og fordi vi vet at vi må bruke mer penger på beredskap, forsvar og på å ta imot flyktninger, er det noen andre prosjekter – planlagte ting – som vi kanskje må skyve på og kanskje må si at vi ikke kan ta, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474