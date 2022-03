annonse

Politikerne vedtok å gjøre Horten til en sykkelby. Da ble det bygget et sykkelhotell til en million kroner, for å gjøre det mer attraktivt å være syklist.

Hotellet ble satt opp våren 2021, det er 16 kvadratmeter stort og plassert på torget. Det skal gi rom til 15 vanlige sykler og et par lastesykler. Hotellet er utstyrt med solcellene på taket til ladning av elsykkel. Men for å bruke hotellet må man kjøpe abonnement. I løpet av ett år har fem syklister skaffet seg årsabonnement. Ett av disse er et gratisabonnement, de fire andre kostet 500 kroner stykket.

– Ja, det er solgt årsabonnement for til sammen 2.000 kroner, bekrefter trafikkingeniøren til Gjengangeren. Han er enig i at tallene er svært beskjedne.

– Men tiltaket sykkelhotell er bra å ha i en by, og alt nytt vil ta seg opp over tid, tror han.

Trafikkingeniøren presiserer at det i perioden også kan ha blitt solgt noen måneds- og dagsabonnementer, men at han ikke har tall for dette utover at en person har kjøpt et månedsabonnement til 50 kroner i mars.

Sykkelhotellet er finansiert av et spleiselag bestående av Horten kommune og Miljødirektoratet. Sistnevnte har bidratt med 367.500 kroner i form av såkalte klimasats-midler. Det en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Totalprisen for sykkelhotellet i Horten kom på 918.750 kroner (inkludert mva.). I tillegg har kommunen tatt på seg utgiftene ved plassering, drift og vedlikehold.

Enhetsleder for kommuneutvikling i Horten har tro på prosjektet, og tror årsaken kan være pandemien. Hun tror det er for tidlig å konkludere, og håper på en endring på grunn av høye bensinpriser og muligheter for grønnere reisevaner.

– Dette var ett av flere tiltak i en sykkelsatsing som vi fikk statlig støtte til. Jeg tror at satsingen på sykkel – spesielt sykkelveier – har vært riktig, men vi må erkjenne at dette tiltaket isolert sett ikke har blitt benyttet så mye som forventet, sier ordføreren i Horten til lokalavisen Gjengangeren.

Politikerne vil framstå som flinke og progressive

– Nå har vi enormt med eksempler som viser at disse sykkelhotellene ikke blir brukt, selv ved jernbanestasjoner som mange pendler fra, sier Sløseriombudsmannen til Resett.

Så hvorfor bygges de fortsatt?, spør han, og legger til at den eneste logiske forklaring han ser er at hovedmålet til politikerne er å framstå som flinke og progressive.

– At politikerne bruker «noen andre betaler»-unnskyldningen for å kunne sløse, sier noe om det moralske kompasset de har.

